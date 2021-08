„Eco Spezial“: Retro im Trend – Die neue Sehnsucht nach dem Gestern

Am 19. August um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Digitalisierung aller Gesellschafts- und Wirtschaftsbereiche schreitet seit Jahren massiv voran und erhält durch die Corona-Krise zusätzlich einen kräftigen Schub. Die menschlichen Sinne bleiben dabei manchmal auf der Strecke. Direktes Erfahren und Empfinden – Greifen, Schmecken und Riechen – werden immer öfter durch Distanzierung ersetzt. Viele fühlen sich entfremdet. Kein Wunder, dass dies auch zu Gegenbewegungen führt. „Die guten, alten Zeiten“ werden angesichts einer sich immer schneller drehenden digitalen und unsicheren Welt für viele zum Sehnsuchtsort. Stile und Moden längst vergangener Zeiten sind gerade bei jüngeren Menschen gefragt. Sogar totgeglaubte, alte, analoge Technologien finden neue Fans.

Die Nachfrage nach Polaroid-Kameras und analogen Schallplattenspielern ist weltweit im Anstieg. Internationale Möbel-Hersteller haben Retro-Produkte im Sortiment und renommierte Hotelketten richten ihre Zimmer im Vintage-Stil ein. Die bestverkauften Kleinwägen der Automobil-Produzenten zitieren bewusst die Linien und Images von kultigen Modellen der 1960er und 1970er Jahre. Bei Kinderspielzeug feiern trotz Playstation und Co auch althergebrachte Holzbaukästen von Matador ihr Revival, moderne Elektro-Fahrräder werden im Look der 1940er Jahre gestaltet und die klassische Vespa ist in Österreich das am besten verkaufte Motorrad. Analog wird immer mehr zur schicken Gegenkultur der digitalen Welt. Ein von Hans Hrabal gestaltetes „Eco Spezial“ – präsentiert von Dieter Bornemann – zeigt am Donnerstag, dem 19. August 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2, wie dieser Trend die Wirtschaft beeinflusst und Unternehmen zum Umdenken bringt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at