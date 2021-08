Haftung von Unternehmen immer komplexer

HSP-Rechtsanwälte verstärken ihr Compliance Team

Vor allem in Krisen gilt es richtig zu agieren, um nachhaltigen Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Eine rechtskonforme Compliance-Strategie vermeidet die Auseinandersetzung um rechtliche Haftungsfragen und wirkt darüber hinaus innerhalb einer Unternehmenskultur ebenso effizienz- und produktivitätssteigernd. Dr. Peter Wagesreiter und Mag. Samir Pajalić, HSP.LAW 1/2

Ich habe mir zum Ziel gesetzt, unsere Klienten für die stark zunehmenden staatlichen Regulierungen und gegen strafrechtliche Risiken zu rüsten. Mag. Samir Pajalić, HSP.LAW 2/2

Wien (OTS) - Die rechtlichen Grundlagen für die Haftung von Abläufen in einem Unternehmen werden zunehmend komplexer und anspruchsvoller. Für Betriebe bedeutet dies wachsende Unsicherheit und rechtliche Auseinandersetzungen.

Die Wiener Rechtsanwaltskanzlei HSP verstärkt daher die Beratungstätigkeit für Corporate Governance und Compliance. Gemeinsam mit HSP-Partner und Rechtsanwalt Dr. Peter Wagesreiter übernimmt Mag. Samir Pajalić als zertifizierter Compliance Officer ab sofort die Schwerpunkte Compliance, Corporate Governance und Datenschutz. Damit erweitert HSP die Beratungskompetenz für ihre Klienten über rechtskonforme interne Unternehmensabläufe und entwickelt die rechtlichen Rahmenbedingungen für Haftungsfreiheit bei Geschäftsgebaren.

Dr. Peter Wagesreiter und Mag. Samir Pajalić leisten Unterstützung beim korrekten Aufbau und der Eingliederung eines Compliance Management Systems in Firmen und Unternehmen. Dazu Dr. Wagesreiter und Mag. Pajalic: „ Vor allem in Krisen gilt es richtig zu agieren, um nachhaltigen Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Eine rechtskonforme Compliance-Strategie vermeidet die Auseinandersetzung um rechtliche Haftungsfragen und wirkt darüber hinaus innerhalb einer Unternehmenskultur ebenso effizienz- und produktivitätssteigernd. “ Pajalic weiter: „ Ich habe mir zum Ziel gesetzt, unsere Klienten für die stark zunehmenden staatlichen Regulierungen und gegen strafrechtliche Risiken zu rüsten. “

Die Lebensläufe von Dr. Wagesreiter und Mag. Pajalić untermauern ihre Expertise in Sachen Compliance, Corporate Governance und Datenschutz. Wagesreiter studierte an der Universität Wien und der University of Pennsylvania und absolvierte einen Forschungsaufenthalt an der renommierten Harvard University. Er ist Experte für Banken- und Finanzrecht, Compliance und Corporate Governance sowie Gesellschaftsrecht. Mag. Samir Pajalic verfügt über umfangreiche Kenntnisse im europäischen- und öffentlichen Wirtschaftsrecht. Sein Magisterstudium an der Juridischen Fakultät der Universität Wien schloss Pajalic 2017 ab, seit 2021 ist er zertifizierter Compliance Officer.

Über HSP.LAW

Die HSP Rechtsanwälte GmbH ist eine Rechtsanwaltskanzlei im Herzen Wiens mit über 20 Jahren Erfahrung. Mit ihrer engagierten, hochspezialisierten und vernetzt denkenden Arbeitsweise ist HSP in diversen Rechtsgebieten bestens aufgestellt und bietet ihren Klienten persönliche und umfassende fachliche Expertise in allen Rechtsfragen.

Als One-Stop-Shop steht jedem Klienten die langjährige Erfahrung einer der sechs Partner zur Verfügung, wobei die interdisziplinäre Lösung komplexer rechtlicher Materien innerhalb des 30-köpfigen Expertenteams einen der wesentlichen Vorteile darstellt. Als erster Ansprechpartner in schwierigen Situationen ist HSP stets verfügbar und bereit, Verantwortung zu übernehmen. HSP vertritt konsequent und loyal die Interessen der Mandanten und behält auch bei komplexen Zusammenhängen den Überblick.

In den Fachzeitschriften Legal 500 und JUVE wurde HSP.LAW unter den besten Anwaltskanzleien Österreichs gerankt.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Johannes Eisert

johannes.eisert @ epmedia.at

+43 1 512 16 16 32