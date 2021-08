Aioma lanciert erstes Online-Fachmagazin für B2B-Marketing, das auf KI basiert (FOTO)

Zürich (ots) - Das Schweizer SaaS-Unternehmen Aioma AG lanciert ein Online-Fachmagazin rund um B2B-Marketing. Mittels künstlicher Intelligenz wird der Leser dabei durch das Magazin geführt. Damit erschafft das Unternehmen eine einmalige Themenwelt, die dank Machine-Learning auf die aktuellen Bedürfnisse des Users ausgelegt ist.

Das Fachmagazin ist unter dieser Adresse erreichbar. Aioma AG verfolgt damit das Ziel, B2B-Unternehmen aus dem gesamten DACH-Raum zu helfen, ihr Marketing auf das nächste Level zu bringen. "Wir wollen B2B-Marketingverantwortlichen mit unserem Fachmagazin ein mächtiges Werkzeug an die Hand geben und mittels praxiserprobten Best-Practice-Tipps zeigen, wie sie effektives Marketing umsetzen können ", sagt Laura Mäder, Content Experience Managerin bei Aioma und Projektverantwortliche.

Konzipiert ist das B2B-Fachmagazin als eine Art Themenwelt, in der alle Bereiche auf verschiedenen Ebenen miteinander verbunden sind. Mittels künstlicher Intelligenz werde der Leser dann durch das Magazin geführt. "Das Magazin nutzt maschinelles Lernen, um Konsumenten während ihrer gesamten Marketing-Journey personalisiert anzusprechen", erklärt Mäder. Der Vorteil: Der Leser bekommt so eine individuelle Schritt-für-Schritt-Anleitung, angepasst auf seinen Wissensstand und seine Bedürfnisse. "Unter Personalisierung verstehen wir, dass jeder Leser die Inhalte bekommt, die in dem Moment gerade relevant sind für ihn", so Mäder.

Marc Gasser, Founder und CEO von Aioma ist sich sicher: "Wir haben mit unserem Fachmagazin etwas geschaffen, was es so im deutschsprachigen Raum noch nicht gibt." Aioma erstellt solche Fachmagazine für B2B-Unternehmen innerhalb weniger Tage. Das Verfassen der Inhalte ist dabei inklusive.

Auch Laura Mäder glaubt, dass das Magazin eine neue Ära im deutschsprachigen B2B-Marketing-Universum einläuten wird. "Unser Fachmagazin ist sozusagen die nächste Generation des klassischen Corporate-Blogs. B2B-Unternehmen werden dank des Magazins dazu befähigt, erfolgreiches B2B-Content-Marketing aufzubauen, das Ergebnisse bringt."

Rückfragen & Kontakt:

Laura Mäder

laura.maeder @ aioma.com

+41 44 500 97 04