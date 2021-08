Int. Gartenbaumesse Tulln von 2. bis 6. September 2021

Erlebnis Landwirtschaft – die NÖ Landwirtschaftskammer präsentiert

Tulln (OTS) -

Messeauftakt mit Österreichs größtem Gartenevent

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der Neustart in Österreichs Messesaison 2021. Mit insgesamt 200.000 m2 Messe und Garten ist die erste Messe auch der größte Event des Jahres. 450 Aussteller präsentieren alles rund um die Themen Garten und Pflanzen. Die neue Donauhalle wird unter dem Motto „Gartenträume“ von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen mit über 200.000 Blumen in ein Blütenmeer verwandelt. Speziell in diesem Jahr ist die Int. Gartenbaumesse Tulln die erste Adresse für Tipps und Anregungen für die Planung, Gestaltung, Ausstattung und Pflege des Gartens.

NÖ Landwirtschaftskammer: Erlebnis Landwirtschaft

Obst – Gemüse – Blumen – Wald – Exoten

Von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich werden fünf Erlebnisräume präsentiert. Der Blumensaal spiegelt die großartige bunte Blütenpracht aus heimischer Produktion, gesteckt von den Meisterfloristen wider. Im Gemüsesaal sind veredelte zweifärbige Paradeiser, Spargelpflanzen, Rhabarber, Mangold und Riesenkohlrabi zu sehen. Im Exotensaal werden außergewöhnliche exotische Pflanzen zur Schau gestellt. Im Waldsaal entdeckt man heimische Christbäume kreativ geschmückt. Im Obstsaal gibt es eine große Artenvielfalt von Marillen, Äpfeln, Birnen und Zwetschken. Das beliebte Roll-Eis, der Trend aus Fernost, gefüllt mit frischen Beeren runden die Geschmacksexplosion der heimischen Früchte ab. Präsentiert wird ebenso die Heilpflanze des Jahres 2021: die Mariendistel. Ein Baumkobold wird unter dem Motto: „Mein cooler Freund - der Baum“ von der ÖGG vorgestellt.

Weiters gibt es alte Erdäpfelsorten, Vodka, Kartoffelchips, Popcorn, diverse Nektare, Säfte, Most, Cidre, Rezepte von Ur-Gut, Informationen vom AMA Gütesiegel sowie diverse köstliche Schmankerl von den Seminarbäuerinnen.

Fact Box:

Donnerstag, 2. bis Montag, 6. September 2021

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

www.messe-tulln.at

