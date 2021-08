Vier neue Initiativen: Huawei unterstützt Startups und junge Talente

Weltweit arbeiten wir mit lokalen Initiativen, Startup-Inkubatoren und Universitäten zusammen und bauen so Unterstützungsplattformen für Startups und junge Talente in der ganzen Welt auf. Zhang Ping'an, Senior Vice President von Huawei 1/2

In Zukunft werden wir unsere Unterstützung für Startups durch den Einsatz von Huawei Cloud und Huawei Mobile Services (HMS) verstärken. Zudem unterstützen wir mit der Nutzung unserer technologischen Innovationen, globalen und lokalen Dienstleistungen und hochwertigen Geschäftsökosystemen Zhang Ping'an, Senior Vice President von Huawei 2/2

Wien (OTS) - Von Huawei geförderte Startups brachten bereits mehrere neue Produkte auf den Markt. Neben Förderungen für Jungunternehmen setzt sich das internationale Technologieunternehmen auch für Weiterbildung von Studierenden ein.

Am Asia-Pacific Spark Founders Summit stellte Huawei vier neue Startup-Initiativen vor: Mit diesen unterstützt das international agierende Technologieunternehmen junge Startups und fördert ihr Wachstum. Zhang Ping'an, Senior Vice President von Huawei, erklärt dazu: „ Weltweit arbeiten wir mit lokalen Initiativen, Startup-Inkubatoren und Universitäten zusammen und bauen so Unterstützungsplattformen für Startups und junge Talente in der ganzen Welt auf. “ In Österreich zeigt Huawei sein Engagement mit dem „Seeds for the Future“-Studierendenprogramm: Dieses Jahr findet das Programm von 15. bis 22. November statt und Interessierte aus ganz Österreich können sich aktuell bewerben.

40 Startups bereits im Programm

„ In Zukunft werden wir unsere Unterstützung für Startups durch den Einsatz von Huawei Cloud und Huawei Mobile Services (HMS) verstärken. Zudem unterstützen wir mit der Nutzung unserer technologischen Innovationen, globalen und lokalen Dienstleistungen und hochwertigen Geschäftsökosystemen “, so Zhang Ping’an. Im Jahr 2020 hat Huawei im asiatisch-pazifischen Raum das Spark-Programm gestartet, dem sich bisher 40 lokale Startups angeschlossen haben. Vier dieser Startups haben durch die Unterstützung von Huawei mittlerweile schon neue Produkte auf den Markt gebracht, während acht bei der Erschließung neuer Märkte Unterstützung erhalten haben. Am diesjährigen Spark-Founders Summit stellte das Technologieunternehmen weitere vier Förderinitiativen vor:

Gemeinsamer Einsatz von Huawei Cloud und HMS

Huawei kombiniert die Huawei Cloud-Infrastruktur mit Huawei Mobile Services, um Startups in verschiedensten Branchen zu unterstützen: von Medien, Unterhaltung und Finanzen bis hin zu Industrie, Gesundheitswesen und Bildung. Huawei Cloud- und HMS-Entwickler und -Partner profitieren von einheitlichen Schnittstellen, Entwicklungsplattformen und der Verteilung und Vermarktung von Apps aus einer Hand.



Technische Innovation

Durch die weltweite Bereitstellung von Cloud-Diensten mit hoher Kapazität, Leistung und Erfahrung hilft die Huawei Cloud Startups dabei, in globale Märkte zu expandieren. Die Cloud-Native 2.0-Lösung unterstützt die jungen Unternehmen beim Aufbauagiler Fähigkeiten, indem sie eine hocheffiziente Infrastruktur und führende Cloud-Native-Technologien, von Containern bis Big Data, nutzt.



Globale + lokale Dienste

Huawei Cloud betreibt 45 Versorgungszonen in 23 verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt. Die Cloud-Services werden weltweit mit einer stabilen User Experience und hervorragender Leistung bereitgestellt und ist damit die ideale Wahl für Startups, die in globale Märkte expandieren möchten.



Hochwertige Business-Ökosysteme

Das geschäftliche Umfeld ist entscheidend für den Erfolg von Startups. In diesem Sinne stellt Huawei Startups ein Ökosystem zu Verfügung, das verschiedene Beratungsdienste, SaaS-Partner, Softwarepartner sowie führende Risikokapitalgeber umfasst. Startups aus dem asiatisch-pazifischen Raum können diese bereits nutzen. International arbeitet Huawei mit Partnern und Universitäten zusammen, um dieses Förderangebot zukünftig auch global zu ermöglichen.

Seeds for the Future: Vom Studium zur Startup Gründung

In Österreich zeigt Huawei sein Förderengagement mit dem Studierendenprogramm „Seeds for the Future”. Bereits zum siebten Mal wird das Programm in Österreich angeboten. Dieses Jahr wird es erstmal als Hybrid-Veranstaltung stattfinden: Unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen werden live Gastvorträge veranstaltet und bei persönlichen Treffen mit IT-Expertinnen und -Experten den Studierenden die Möglichkeit geboten, ihr Business-Netzwerk auszubauen. Außerdem bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen exklusiven Zugang zu zahlreichen Online-Kursen zu Themen wie 5G, künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing. Einige ehemalige Teilnehmer des Seeds for the Future-Programms dürfen sich schon zu den erfolgreichen Startup-Gründern in Österreich zählen: Julian Jank, Gründer der Aeroficial Intelligence GmbH und ehemaliger Teilnehmer des Seeds for the Future Programms meint zu Programm: „Ich habe ungeheuer viel für mich aus diesem Projekt mitgenommen – so viele spannende Erfahrungen und Einblicke, von denen ich bis jetzt profitiere. Ich kann nur jeder und jedem raten, bewerbt euch für Seeds for the Future.”

Die Bewerbung für das Programm im November 2021 ist aktuell offen! Genaue Informationen finden Sie unter: https://www.huawei-university.com/seeds-for-the-future/

Weitere Informationen zu Huawei Technologies Austria:

https://grayling.uncovr.com/News.aspx?menueid=22194





Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Feiyun (Cindy) Chen

Public Affairs & Communications

+43 676 9696 072

feiyun.chen @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterprise