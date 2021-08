Casio bringt zweifarbige, lila und blaue G-SHOCK aus Metall auf den Markt

Tokyo (ots/PRNewswire) - Die zweifarbige Ionenplattierung und die Metalloberfläche erinnern an die Schönheit der Tokioter Dämmerung

Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die neueste Ergänzung seiner G-SHOCK-Linie von stoßfesten Uhren an. Die neue GMW-B5000PB gehört zur 5000er-Linie der Vollmetalluhren mit dem quadratischen Zifferblattdesign der allerersten G-SHOCK und verfügt über eine violette und blaugraue Ionenplattierung (IP).

Die GMW-B5000PB basiert auf der GMW-B5000D, die die Form der allerersten G-SHOCK reproduziert, allerdings in einem Metallgehäuse. Die violette und blaugraue IP-Oberfläche, ein neuer Ansatz für das CMF-Design*, ist inspiriert von der Schönheit Tokios in der Dämmerung, wenn Licht und Dunkelheit miteinander spielen. Die Lünette und das Band weisen einen neuen violetten IP-Farbton auf, der durch die Abstimmung von Chroma und Luminanz erreicht wird, sowie ein tiefes und raffiniertes blaugraues IP. In Kombination mit der gedämpften Farbgebung und dem Haarfeinschliff erinnert die Uhr an das Tokio der Dämmerung in einem integrierten Gesamtdesign. Das Zifferblatt ist mit orangefarbenen und hellblauen Farbtupfern verziert, die an die Lichter der Stadt bei Sonnenuntergang erinnern. Die Lünette und das Band sind haarfein und hochglanzpoliert, was die Textur des Metalls hervorhebt und das Zusammenspiel des Multispektrums betont.

* CMF-Design integriert Farbe, Material und Verarbeitung

Das GMW-B5000PB empfängt nicht nur Radiowellen-Zeitkalibrierungssignale, sondern ist auch mit Mobile Link-Funktionen ausgestattet, die über Bluetooth® eine Durchkontaktierung mit einem Smartphone ermöglichen, um auf Internet-Zeitserver zuzugreifen und eine genaue Zeit zu gewährleisten. Funktionen wie Wecker und Weltzeit können ganz einfach über ein gekoppeltes Smartphone eingestellt werden, und die hilfreiche Erinnerungs- und Telefonfinderfunktion macht die Uhr sehr nützlich.

