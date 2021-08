Afghanistan: Ordensgemeinschaften fordern: „Menschliches Handeln hat nun oberste Priorität“

Angesichts der aktuell dramatischen Situation in Afghanistan fordern die Ordensgemeinschaften Österreich einen christlichen Blick der Nächstenliebe und menschliches Handeln.

Wien (OTS) - „Die aktuelle Situation in Afghanistan ist unsicher und gefährlich, Menschen sind auf der Flucht und fürchten um ihr Leben. Ordensgemeinschaften setzten sich seit je her im Sinne des Evangeliums für die Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft ein. Aus unserer christlichen Haltung heraus ist es einfach unvorstellbar, Menschen dorthin zurückzuschicken“, äußert sich Erzabt Korbinian Birnbacher OSB, Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz, und weiter: „Frauen, Männer, Kinder, Familien versuchen aktuell aus diesem krisengebeutelten und instabilen Land zu flüchten und Sicherheit zu finden. Daher appelliere ich an die EntscheidungsträgerInnen aus ihrer christlichen Verantwortung heraus den Schwächsten gegenüber gerecht zu werden und auf keinen Fall Menschen nach Afghanistan abzuschieben.“

Sr. Franziska Bruckner, stv. Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz, ergänzt: „Menschen, die sich in Afghanistan für Menschenrechte, Gleichberechtigung und Demokratisierung stark gemacht haben sind nun in großer Gefahr vor den Taliban. Umso mehr müssen wir in Zeiten wie diesen hinsehen, helfen und Menschenrechte wahren. Aus unserer christlichen Haltung als Ordensfrauen und Ordensmänner mahnen wir einen gastfreundlichen Umgang mit den Menschen ein und fordern einen Abschiebestopp in ein Land, wo den Menschen Tod, Folter und unmenschliche Behandlung drohen.“

Die "Österreichische Ordenskonferenz"

ist die gemeinsame Vertretung der katholischen Männer- und Frauenorden Österreichs. Sie ging aus der Zusammenlegung der "Superiorenkonferenz der männlichen Orden Österreich" und der "Vereinigung der Frauenorden Österreichs" hervor und erlangte am 8.12.2019 per vatikanischen Dekret Gültigkeit. Die Netzwerkmarke „Ordensgemeinschaften Österreich“ ist die gemeinsame Interessensvertretung der Orden. Die "Ordensgemeinschaften Österreich" kommunizieren nach innen und außen mit dem Ziel, die Rolle der Orden und die Inhalte, für die sie stehen, zu vermitteln.







