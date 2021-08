„Starnacht aus der Wachau“ am 25. September in ORF 2

Pressekonferenz zum TV-Event

Wien (OTS) - Chris de Burgh, Opus, DJ Ötzi, More Than Words, Ben Zucker, Ronja Forcher, Nathan Evans, Edmund, Ross Antony und Maite Kelly – auch heuer erwartet das Publikum wieder ein besonderes Line-up bei der „Starnacht aus der Wachau“. Und so wird am 24. und am 25. September 2021 die Gemeinde Rossatz wieder zum Hotspot der Musikszene – zu sehen ist die ORF-MDR-Show aus der einzigartigen Kulisse des Weltkulturerbes am Samstag, dem 25. September 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2. Moderiert wird die „Starnacht aus der Wachau“, die unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Sicherheitsvorgaben veranstaltet wird, einmal mehr von Alfons Haider und Barbara Schöneberger. Außerdem berichten die ORF-Seitenblicke, „Studio 2“ und „Guten Morgen Österreich“ in ihren aktuellen Sendungen über den Event.

Im Schloss Dürnstein gab es heute, am Dienstag, dem 17. August, ein Presse-Get-Together, bei dem die Niederösterreichische Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner, Ing. Michael Götzhaber, ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien, ORF-Niederösterreich-Direktor Prof. Norbert Gollinger, ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer und „Starnacht“-Veranstalter Martin Ramusch (ip media) die Eckpunkte und ersten Infos zu den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern präsentierten.

Weitere Infos und Karten für die Starnacht gibt es unter www.starnacht.tv, bei oeticket.com sowie telefonisch unter 0900 9496096.

Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner: „Die Starnacht trägt die Schönheit unseres Weltkulturerbes Wachau in der 5. Jahreszeit, dem Weinherbst, in die Welt hinaus und präsentiert ein musikalisch einzigartiges Programm. Das lockt tausende Gäste zu uns nach Niederösterreich, wovon vor allem der Tourismus und unsere blau-gelben Betriebe profitieren.“

Ing. Michael Götzhaber, Technischer Direktor des ORF: „Heuer steht der neue Übertragungswagen FÜ1 im Mittelpunkt unseres großen Technik-Aufgebots. Er sorgt, gekoppelt mit einer Top Bild-, Licht-und Tontechnik sowie zahlreichen interessanten Kameraperspektiven dafür, dass die ‚Starnacht in der Wachau‘ für alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem ganz besonderen Fernsehabend wird. “

ORF-Niederösterreich-Direktor Prof. Norbert Gollinger: „Wir freuen uns sehr, dass die Starnacht aus der Wachau heuer wieder stattfinden kann. Das Landesstudio wird die Starnacht live im Radio übertragen, für jene, die das Ereignis nicht im Fernsehen mitverfolgen können. Dazu werden wir Interviews mit den Stars senden und vieles mehr.“

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Es freut mich ganz besonders, dass wir – natürlich mittels strenger Zugangskontrollen - die ‚Starnacht aus der Wachau‘ unseren Seherinnen und Sehern wieder als Live-Event in ‚großer Besetzung‘ bieten können: mit zahlreichen Stars, Hits und bester Stimmung und das vor einem großen Live-Publikum. Damit werden wir gemeinsam mit unserem Partner MDR die Weltkulturerbe Region Wachau auch über die Grenzen Österreichs hinaus würdig in Szene setzen.“

„Starnacht“-Veranstalter Martin Ramusch (ip media): „Wir sind sehr stolz, dass wir heuer wieder hier in der wunderschönen Wachau sein dürfen. Ich darf mich bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und beim ORF herzlich bedanken. Auch unseren Partnern und Sponsoren möchte ich mich danke sagen, ohne deren Unterstützung wäre das alles nicht möglich.“ Nach den Dankesworten überreichte Martin Ramusch Landeshauptfrau Mikl-Leitner und ORF-2-Channelmanager Hofer einen „Starnacht-Stern“.

Der musikalische Vorgeschmack auf die „Starnacht aus der Wachau“ kam beim Pressetermin von Opus, die die Unplugged-Versionen ihres neuen Songs „We Made It“ und ihres Superhits „Live Is Life“ präsentierten.

Bei der Pressekonferenz weiters mit dabei waren u. a. der Bürgermeister von Rossatz, Erich Polz, Bernhard Schröder, GF Donau Niederösterreich, Prokurist der Niederösterreich Werbung Stefan Bauer, Matthias Srb von Transgourmet, Willy Kögel von BMW Zitta Perchtoldsdorf, Birgit Reiböck von der Volksbank, Zwettler Verkaufsleiter Gastronomie Robert Kamleitner, Harald Affengruber von Haubis, Gastronom Harry Schindlegger von Harry´s Gastrotainment, Elfi Maisetschläger von Trachten Maisetschläger sowie Christian und Maria Katharina Thiery vom Schloss Dürnstein.

Radio Niederösterreich bei der „Starnacht aus der Wachau“ – Kulinarische Meile

Vor dem Einlass in die „Starnacht“-Arena gibt es am 24. und am 25. September eine kulinarische Meile mit Rahmenprogramm von ORF Radio Niederösterreich. DJ Claudio Schütz sorgt auf der „Volksbank Radio NÖ“ Bühne für beste Unterhaltung, und außerdem erwarten die Besucherinnen und Besucher direkt am Gelände zahlreiche Gastronomiestände mit feinster Wachauer Kulinarik und eine Trachtenmodeschau von Elfi Maisetschläger.

„Starnacht“ live und on Demand auf der ORF-TVthek

Auch am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone muss man nicht auf die Auftritte seiner Lieblingsstars verzichten: Die ORF-TVthek stellt unter https://TVthek.ORF.at heuer wieder einen Live-Stream der TV-Ausstrahlung für all jene bereit, die die „Starnacht“ in Österreich oder im Ausland online oder mobil mitverfolgen möchten. Und wer den Event nachträglich noch einmal genießen oder ganz spezielle Ausschnitte nachsehen will, der hat dazu ebenfalls Gelegenheit. Denn die ORF-TVthek stellt die „Starnacht in der Wachau“ auch für sieben Tage als Video on Demand bereit. Auf extra.ORF.at haben Userinnen und User außerdem die Möglichkeit, ein VIP-Package zu gewinnen.

Thomas Prantner, stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien: „Seit vielen Jahren ist die ‚Starnacht in der Wachau‘ beliebter Teil des ORF-TVthek-Musik- und Event-Angebots. Daher werden wir sie auch sie auch heuer wieder live und on Demand auf unserer Videoplattform bereitstellen. Auch ORF extra, unsere erfolgreiche Servicesite, bietet für die Starnacht-Fans attraktive Gewinnspielpreise.“

ORF-Technik mit neuem Übertragungswagen FÜ1

Die ORF-Technik sorgt auch 2021 wieder dafür, dass die „Starnacht in der Wachau“ für das TV-Publikum zu einem stimmungsvollen Musikabend wird. Nicht nur gestochen scharfe Bilder in High Definition, spezielle Kamerasysteme, ausgefeilte Lichtregie und beste Tonqualität machen den Event zu einem TV-Erlebnis der Extraklasse. Auch der brandneue Übertragungswagen FÜ1 mit modernster Technologie kommt zum Einsatz, um allen Musikfans eine unvergessliche „Starnacht“ zu bereiten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at