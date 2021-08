Samariterbund: Abschiebungen nach Afghanistan jetzt stoppen!

Nach der Machtübernahme durch die Taliban drohen Chaos, Gewalt und Tod.

Wien (OTS) - „Man darf vor der Realität nicht die Augen verschließen. Es kann aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Afghanistan in der Flüchtlings- und Migrationsfrage keine rein österreichische Lösung geben“, erklärt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes. „Wir brauchen keine Alleingänge, sondern konkrete gemeinsame europäische Ansätze, um den Nachbarstaaten Afghanistans zu helfen, die mit großen Flüchtlingsströmen konfrontiert sind. Allein in Pakistan wurden zuletzt fast zwei Millionen Flüchtlinge verzeichnet“, so Hundsmüller.

Abschiebungen sind keine Option

Die dramatischen Fernsehbilder vom Flughafen in Kabul, wo sich Menschen an startende Flugzeuge geklammert haben, um der Schreckensherrschaft der islamistischen Taliban entfliehen zu können, lassen keine Abschiebungen nach Afghanistan mehr zu. Die Empfehlungen des UN-Flüchtlingskommissariat sollen entsprechend Beachtung finden.

„Österreich hat die Menschenrechtskonvention und auch die Flüchtlingskonvention unterzeichnet – Abschiebungen in ein Land, in dem Chaos, Gewalt, Folter und Mord drohen, sind daher keine Option. Außerdem ist es ein zweifelhafter Populismus, alle Menschen aus Afghanistan unter den Generalverdacht zu stellen, sie seien Terroristen“, so Hundsmüller abschließend.

Seit fast 100 Jahren Hilfe von Mensch zu Mensch

