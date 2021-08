Racing Rookie 2021: Lukas Dirnberger gewinnt Österreichs größte Motorsport-Talentsuche (FOTO)

Der Sieger freut sich über einen rennfertigen Ford Fiesta ST-Boliden samt Starterpaket, AMF-Rallye-Fahrerlizenz und Trainingseinheiten mit den Instruktoren der ÖAMTC Fahrtechnik

Der Oberösterreicher Lukas Dirnberger konnte das diesjährige Racing Rookie Finale am Wachauring in Melk für sich entscheiden und tritt damit in die Fußstapfen seines Bruders Raphael, der letztes Jahr als Sieger triumphieren konnte.

Der Wettbewerb, gemeinsam ausgetragen von den Partnern Ford, autorevue, der AMF (Austrian Motorsport Federation) sowie der ÖAMTC Fahrtechnik, fand dieses Jahr am 14. August statt und verlangte den Motorsport-Jungtalenten allerhand ab.

Zu Beginn stellten sich die 24 Rookies beim Zeitslalom der Herausforderung, bei schneefahrbahnähnlichem Belag die schnellste Runde bei geringster Fehlerquote zu absolvieren.

Die auf diesem Wege ermittelten besten 8 Piloten versuchten im nächsten Bewerb - bei Einzelrennen - persönliche Bestzeiten zu fahren. So wiederum wurden die 4 Finalisten ermittelt, die als nächste Aufgabe drei Runden auf der selektiven Rennstrecke des Wachauring in der bestmöglichen Zeit bestreiten mussten.

Lukas Dirnberger und Simon Seiberl stellten sich dabei als ebenbürtige Konkurrenten heraus und lieferten sich ein spannendes Kopf an Kopf Rennen, dass der 18-jährige Dirnberger schließlich für sich entscheiden konnte.

Die Finalisten des Wettbewerbs, Lukas Dirnberger, Simon Seiberl und Leo Pichler haben nun die einmalige Gelegenheit den ÖAMTC beim "Best Young Driver Contest", einer Verkehrssicherheitsaktion der FIA speziell für junge Menschen und Führerschein-Neulinge, in Warschau zu vertreten.

