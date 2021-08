Hisense profitiert im zweiten Jahr der Partnerschaft von Paris Saint-Germains Ambitionen

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Nach einer starken ersten Saison auf dem Spielfeld mit dem international renommierten Fußballverein Paris Saint-Germain freut sich der führende Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten Hisense, das zweite Jahr seiner globalen Partnerschaft zu beginnen. Mit einem starken Aufgebot an Neuverpflichtungen, darunter Leo Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum und Achraf Hakimi, und nach der Verpflichtung von Neymar Jr. freut sich Hisense darauf, die Zusammenarbeit mit dem Pariser Verein zu stärken.

Candy Pang, GM der internationalen Marketingabteilung von Hisense, sagte: "Wir freuen uns, das zweite Jahr unserer Partnerschaft mit Paris Saint-Germain, einem der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Vereine der Welt, zu beginnen. Nach dem Erfolg des ersten Jahres werden wir auf unseren gemeinsamen Werten mit dem Verein aufbauen und die Kooperation weiter nutzen, um Paris Saint-Germain und seinen Anhängern das bestmögliche Zuschauererlebnis zu Hause zu bieten. Die Rückkehr der Fans in den Parc des Princes und die zahlreichen Neuverpflichtungen von Spitzenspielern lassen eine noch spannendere Saison erwarten

Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer bei Paris Saint-Germain, kommentierte: "Es ist fantastisch zu sehen, wie gut sich die Partnerschaft zwischen Hisense und Paris Saint-Germain in ihrem ersten Jahr entwickelt hat. Bei der innovativen Hisense-Kampagne "Details make the difference" wurden unsere Spieler auf innovative Weise eingesetzt, um ihre Produkte und Markenmerkmale zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft in diesem Jahr weiter auszubauen und die neuen Kampagnen von Hisense zu sehen."

Im zweiten Jahr der Partnerschaft wird Hisense dem Verein eine breite Palette innovativer Produkte zur Verfügung stellen und im Parc des Princes eine Produktecke einrichten, in der die Fans mit den Produkten interagieren können. Die Marke wird die Partnerschaft weiterhin nutzen, um ihre innovative Technologie zu fördern und den Fans das beste Fernseherlebnis zu Hause zu bieten.

Das erste Jahr der Partnerschaft hat dazu beigetragen, den Absatz und das Markenbewusstsein der Marke Hisense enorm zu steigern. Die erste Kampagne von Hisense mit dem Verein Anfang des Jahres, "Details make the difference", bei der die Spieler Neymar Jr., Keylor Navas, Ángel Di María, Ander Herrera und Presnel Kimpembe zu sehen waren, erzielte über soziale und digitale Kanäle eine enorme Resonanz.

Hisense Frankreich, ein Schlüsselmarkt für die Marke, verzeichnete ab Start der Partnerschaft im August 2020 bis zum Saisonende im Mai 2021 einen Umsatzanstieg von 101 % im Vergleich zum Vorjahr . Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 stiegen die TV-Verkäufe um 100 % gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch einen Anstieg der Markenbekanntheit um sechs Prozentpunkte zwischen 2020 und 2021.

Angesichts der weltweiten Popularität des Vereins und seines großen Anteils an südamerikanischen Spielern hat die Partnerschaft auch zu einem zusätzlichen Umsatzwachstum in Südamerika geführt. In Chile hat das Sponsoring den Absatz von Fernsehgeräten um mehr als 350 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert, während der Umsatz mit Haushaltsgeräten um 940 % gegenüber dem Vorjahr zulegte. Die Verkaufszahlen in Zentralamerika (Panama) stiegen im ersten Jahr der Partnerschaft, von August 2020 bis Mai 2021, um 249 %, wobei die TV-Verkäufe um 499 % zunahmen. In der Zwischenzeit hat Hisense Kolumbien lokale Vertriebspartner aufgebaut, und auch das Marktgeschäft von Hisense Argentinien wurde erweitert.

Hisense unterstützt weiterhin große Sportereignisse rund um den Globus mit seiner kürzlich angekündigten Partnerschaft für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 sowie mit der UEFA EURO 2020 und den UEFA Nations League Finals. Das Sponsoring unterstreicht die weltweite Präsenz von Hisense, dessen Produkte in über 160 Länder und Regionen exportiert werden.

