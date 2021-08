Gaal/Czernohorszky/Bischof: Campingplatz wird zum Park für alle: „Ein Stadtpark für Atzgersdorf“ steht in den Startlöchern

Präsentation der Gestaltungspläne und Eröffnung Outdoor-Ausstellung

Wien (OTS) - Der Campingplatz „Wien-Süd“ in Atzgersdorf in Liesing stellt Mitte September seinen Betrieb ein. Dann wird der neu gewonnene Freiraum als öffentlicher Park umgestaltet. Jetzt wurden die Gestaltungspläne vor Ort gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Gerald Bischof präsentiert.



Mitreden, mitgestalten: Beteiligungsergebnisse liefern Grundlage für Planung



Das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) startete 2020 einen Beteiligungsprozess, bei dem BewohnerInnen und künftige ParknutzerInnen ihre Vorstellungen vom neuen Stadtpark Atzgersdorf einbringen konnten.



„Rund um den neuen Park entsteht ein Stadtteil mit leistbaren und geförderten Wohnungen. Für das wachsende Grätzl ist es wichtig, dass hier ein neuer Freiraum für Erholung entsteht“, so Gaal. Und: „Mit unserem GB*-Stadtteilmanagement sind wir für alle Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort erreichbar. Information, Beratung und die Möglichkeit, mitzureden und sich einzubringen sind uns wichtig. Damit stärken wir das Zusammenleben und die lebendige Nachbarschaft“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Klima- und Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky: „Mit unserer Grünraumoffensive schaffen und erneuern wir in den nächsten fünf Jahren über 400.000 m² Parkflächen. Und bei jedem Park, den wir schaffen oder umgestalten, werden Bürgerinnen und Bürger miteinbezogen.“



650 Ideen der LiesingerInnen gesammelt: Viele Wünsche fließen mit ein



In zahlreichen Gesprächen – persönlich und über Online-Feedbackformate – wurden mehr als 650 Wünsche, Ideen und Vorschläge gesammelt und anschließend analysiert. Die Beteiligungsergebnisse liefern wichtige Grundlagen für die Planung, die von einem seitens der Wiener Stadtgärten beauftragten Planungsbüro vorgenommen wird.



„Es freut mich, dass sich so viele Liesingerinnen und Liesinger bei der Neugestaltung des Parks eingebracht haben. Der nun vorliegende Entwurf zeigt, dass gemeinsam viel erreicht werden kann, wenn Mitsprache ermöglicht wird“, so Bezirksvorsteher Gerald Bischof anlässlich der Präsentation der ersten Gestaltungspläne. Die GB*-StadtteilexpertInnen und Bezirksvorsteher Gerald Bischof sind an vier weiteren Terminen persönlich vor Ort und informieren zum Planungsstand.



Eröffnung der Outdoor-Ausstellung

Die Gestaltungspläne werden von den für die Planung verantwortlichen ExpertInnen vorgestellt.

Ort: Eingang Campingplatz, Gerbergasse 1 (1230 Wien)

Ausstellungszeitraum der Outdoor-Ausstellung: 17. August bis 15. Oktober 2021

Die GB* informiert vor Ort

Das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung ist mit einem Infostand an drei weiteren Terminen vor Ort, erläutert den Stand der Planung und nimmt Rückmeldungen zu den präsentierten Plänen entgegen.

DO, 19. August 2021, 15-18 Uhr

DO, 26. August 2021, 10-13 Uhr

DI, 31. August 2021, 15-18 Uhr

Eingang Campingplatz, Gerbergasse 1 (1230 Wien)

Feedback-Briefkasten

Auch über einen Feedback-Briefkasten, der beim Eingang des Campingplatzes (Gerbergasse 1, 1230 Wien) angebracht ist, können Interessierte die Gestaltungspläne kommentieren.

Austausch im GB*Stadtteilmanagement

Im GB*Stadtteilmanagement Atzgersdorf gibt’s außerdem von Montag bis Freitag die Möglichkeit, sich persönlich mit GB*-ExpertInnen zur den Gestaltungsplänen auszutauschen.



GB*Stadtteilmanagement Atzgersdorf/In der Wiesen

Scherbangasse 4, 1230 Wien

Öffnungszeiten: MO, MI, DO, FR, 14-18 Uhr und DI, 9-13 Uhr

Wie geht’s weiter? Fahrplan für die Gestaltung „Campingplatz in Stadtpark Atzgersdorf“

Mit Mitte September 2021 stellt der Campingplatz seinen Betrieb ein. Die Bauarbeiten starten voraussichtlich Anfang 2022 und werden einige Monate dauern. Die Eröffnung des neuen Parks ist im Frühsommer 2022 geplant.

Was wünschen sich die Menschen für den neuen Stadtpark Atzgersdorf?

Der neue Freiraum soll ein Park für alle Generationen in einem wachsenden Stadtteil sein und er soll vor allem eines bieten: Möglichkeiten zum Verweilen. Genannt wurden gemütliche Parkbänke, Sonnenliegen und Hängematten, großzügige Liegewiesen und zusätzliche Tische für gemeinschaftliche Kartenrunden und Picknicks.



Kinder, Jugendliche und Eltern wünschen sich Action im Park, wie z.B. einen Wasserspielplatz.



Jedenfalls soll es Platz für verschiedene Spielideen (Kicken bis Frisbee und Co.) geben.



Auch ältere Personen wollen spielen: Boccia, Schach, Tischtennis etc. Sport macht man am besten an der frischen Luft! Dazu bietet der neue Park viel Potential. Wege könnten als Laufstrecke genutzt werden, Wiesen eignen sich z.B. für Yoga. Bei Jüngeren sind v.a. Fitnessgeräte (Calisthenics-Anlagen) gefragt. Aber auch ältere BesucherInnen wollen fit bleiben und wünschen sich z.B. einen Motorikpark. Gefragt sind auch Trinkbrunnen und WC-Anlagen sowie Ruhezonen abseits der Hektik in der Stadt. Natürlich soll der Park auch ein Ort zum Abkühlen an heißen Tagen sein – mit Wasserelementen und schattigen Plätzchen.

Wichtig ist den Befragten die naturbelassene Gestaltung; Bäume und Wiesen sollen erhalten bleiben. Und, der Stadtpark soll Raum für Veranstaltungen bieten - ob Freiluftkino, Nachbarschaftsfest oder ein Markt.

Alle Informationen zur Beteiligung und einen Folder mit allen Ergebnissen: www.gbstern.at/stadtpark /Schluss

