Tatiana Bilbao Estudio

Ausstellungseröffnung im Architekturzentrum Wien, Mi 18.08., 19:00

Wien (OTS) - Die Ausstellung gibt erstmals in Österreich Einblick in die Arbeitsweise und Philosophie der mexikanischen Architektin Tatiana Bilbao und ihres gleichnamigen Büros.



Tatiana Bilbao (geb. 1972, Mexiko City) erforscht und interpretiert die historische Kultur und Bautraditionen Mexikos sowie den unmittelbaren Kontext der Projekte. Die Ausstellung erkundet verschiedene Dimensionen von „Landschaft“, die die Arbeit des Büros leiten – von der natürlichen Landschaft über Stadtlandschaften bis hin zur „inneren Landschaft“ des einzelnen Gebäudes.



Bilbaos Werk ist breit gefächert und entsteht oft gemeinsam mit Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen und Künstler*innen: von einer Pilgerroute in Mexiko, über einen botanischen Garten in Culiacán bis zum Wohnbau. Ihre Projekte sind von ökologischen und sozialen Gedanken, aber auch von einer großen Poesie getragen. „Wenn man aus einem Land kommt, in dem viele Menschen nur über sehr wenige wirtschaftliche Ressourcen verfügen, ist man es gewohnt, diese nicht zu verschwenden“, so Tatiana Bilbao.



Die Ausstellung präsentiert raumgreifende Installationen im Innen- und Außenraum. Eine Modelllandschaft zieht sich durch den ganzen Ausstellungsraum, die von einem dicht bestückten „Kabinett“ voller Materialproben, Arbeitsmodelle und Skizzen gesäumt wird. Collagen zu verschiedenen Aspekten von Landschaft aus dem Estudio Bilbao treten in einen Dialog mit ausgewählten Stücken aus der Sammlung des Architekturzentrum Wien und seiner 25-jährigen Ausstellungsgeschichte.



Diese Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Dänemark realisiert.



Pressekonferenz: Mi 18.08., 11:00, Az W Bibliothek

Eröffnung: Mi 18.08., 19:00, anschließend Sommerfest im Hof des Az W (Anmeldung unbedingt erforderlich: anmeldung @ azw.at)

Ausstellung: 19.08.2021 - 17.01.2022, Ausstellungshalle 2



DOWNLOAD Pressetext & Pressefotos

