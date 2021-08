Tag der Fotografie: willhaben bietet vielfältiges Kamera-Angebot für Vintage-Liebhaber, Sammler, Hobby- und Profi-Fotografen

Wien (OTS) - Angebot an Kameras am digitalen Marktplatz im Jänner am größte Marken „Nikon“, „Sony“ und „Canon“ am häufigsten gesuch GoPro-Hype auf willhaben: heuer bereits über halbe Million Stichwortsuchen

Im Jahr 2010 vom australischen Fotografen Korske Ara ins Leben gerufen, wird er seither jährlich am 19. August unter Foto-Liebhabern zelebriert: der internationale Tag der Fotografie. Auch wenn viele heutzutage nur mehr mit dem Smartphone fotografieren, reichen diese oft nur für Schnappschüsse und Selfies aus. Fotos, die einer professionellen Kamera entspringen, erkennt man meist sofort und wirken gleich hochwertiger und mit Liebe zum Motiv geschossen.

Wer den Schritt wagen und sich eine qualitativ hochwertige Kamera oder ein tolles Vintage-Stück zulegen möchte, wird auf willhaben auf jeden Fall fündig. In der Kategorie „Kameras & Camcorder“ finden sich aktuell über 285.000 Anzeigen. Eine Kamera, der man ein neues Zuhause schenken möchte, kostet am digitalen Marktplatz durchschnittlich 150 Euro. Auf willhaben gibt es sogar über 2.000 Kameras zu verschenken, wer sich also gerne erst einmal ausprobieren möchte, bevor er zu einem teureren Modell greift, hat jede Gelegenheit dazu. Natürlich können auch Vintage-Liebhaber hier Schätze entdecken. Im Jänner sind jedes Jahr die meisten Kamera-Angebote auf willhaben verfügbar und damit wird zu dieser Zeit die größte Auswahl für Liebhaber der Fotografie geboten. Nicht nur das Angebot, auch die Nachfrage ist groß: Gesucht wurde das Stichwort „Kamera“ dieses Jahr bereits 327.000 Mal. Im Zusammenhang mit Kamera wird zudem oft nach „Spiegelreflexkamera“ gesucht. Besonders beliebt sind bei willhaben-Nutzern die Marken Nikon, Sony und Canon. Action-Begeisterte sorgen im ersten Halbjahr 2021 bereits für über eine halbe Million Suchanfragen zu „GoPro“, hier heißt es wohl schnell sein, wenn man ein gutes Angebot findet.

Von Einsteigermodellen bis hin zu wertvollen Sammlerstücken

Ob neuwertige Actionkameras, qualitative Spiegelreflexkameras oder schicke Vintage-Apparate: auf willhaben finden sich sowohl neuwertige Digitalkameras für Hobbyfotografen, hochwertiges Equipment für Profis als auch einzigartige Fundstücke für Sammler:

Einsteiger-Fotografen, die gerne hochwertige Fotos mit einer Spiegelreflexkamera schießen möchten, aber ein begrenztes Budget zur Verfügung haben, finden auf willhaben eine Canon 700D für 580 Euro:

Canon 700D mit 2 Objektiven und diversem Zubehör, € 580,- (1170 Wien) - willhaben

Für alle die gerne eine Vollformatkamera hätten, sie sind vor allem bei professionellen Fotografen sehr beliebt, bietet die in Wien angebotene Sony Alpha R7 eine gute Option:

Sony Alpha 7R Vollformat Kamera mit nur 21894 Auslösungen und Originalverpackung !, € 699,- (1210 Wien) - willhaben

Für die Feinschmecker unter den Fotografen sucht eine hochwertige Leica M10 Summilux 50 mm Voigtländer Nokton 35 um 7.900 Euro einen neuen Besitzer:

Leica M10 Summilux 50 mm Voigtländer Nokton 35, € 7.900,- (1160 Wien) - willhaben

Für Sammler gibt es etwas Besonderes auf willhaben zu finden: Eine Kodak Mickey Mouse Brownie SIX-20 um 4.990 Euro in Gablitz:

Kodak Mickey Mouse Brownie SIX-20, € 4.990,- (3003 Gablitz) - willhaben

Für anspruchsvollere Fotografen ist derzeit ein neuwertiges Mittelformat Pentax 645Z Kamera-Set zu haben:

PENTAX 645Z MITTELFORMAT Kamera SET / PENTAX FA 645 150mm 2.8 (IF) / PENTAX FA 645 35mm 3.5 AL (IF) / PENTAX FA 645 55mm 2.8 AL (IF) / RICOH PENTAX AF540 FGZ II Blitz, € 3.499,- (1030 Wien) - willhaben

Polaroid Kameras gewinnen immer mehr und mehr an Beliebtheit. Auf Liebhaber wartet ein Polaroid Kamera-Set um 90 Euro in Wien:

POLAROID 3000 Land Camera - SX-70 & POLATRONIC 8400 Flash !, € 90,- (1110 Wien) - willhaben

