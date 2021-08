Sommer-Erinnerungen gleich beim Foto-Profi Hartlauer ausarbeiten lassen

Österreicher bringen wieder vermehrt die digitalen Erinnerungen auf Papier, Fotobücher und eine Vielzahl an attraktiven Fotogeschenken.

Viele Kundenreaktionen teilen meine eigene Erfahrung, wie bequem es ist, in wenigen Minuten die letzten geknipsten Fotos gleich in der Hartlauer Foto World App am Handy zu sortieren. Dann geht es ab in das nächste Hartlauer Geschäft, das Smartphone an die Foto-Station gehängt und ein paar Augenblicke später hat man die Fotos schon in den Händen! Robert F. Hartlauer

Steyr (OTS) - Derzeit bemerkt man bei Hartlauer einen starken Anstieg in der Fotoausarbeitung. Der Grund dafür sind die Erleichterungen hinsichtlich der Corona-Maßnahmen. Hochzeiten finden nun wieder statt und Familienfeste werden gefeiert – das scheint bei den Menschen die Lust aufs Bild geweckt zu haben.

Dabei ist es besonders wichtig, die gemachten Eindrücke und Erlebnisse wieder angreifen zu können und möglichst lange zu bewahren, anstatt ungesehen und nur digital am Smartphone vergessen zu werden.

Vom Motiv über die Kamera zum sofort ausgedruckten Foto in nur wenigen Momenten

Bei Hartlauer haben die Kunden eine Vielzahl an Möglichkeiten Ihre Erinnerungen ausarbeiten zu lassen. In allen 160 Geschäften in Österreich können Sie sich sofort und ohne Wartezeit an den Sofortdruckstationen perfekt ausgearbeitete Fotos gleich mitnehmen.

Dabei sind viele Quellen – inklusive WhatsApp, drahtlos, per Kabel oder auch aus diversen Datenspeichern – integriert. Aktuell lädt eine 25+5 gratis Sofortfoto-Aktion zum Ausprobieren ein!

Ergänzend zum Sofortbild bietet die Hartlauer Foto World eine ganze Reihe weiterer Ideen Ihre wertvollen Erinnerungen stilvoll festzuhalten. Angefangen beim allseits beliebten Fotobuch, über kreative Wandbilder zur Aufwertung der eigenen vier Wände, bis hin zur individuell gestaltbaren Handyhülle für Ihr Smartphone.

Erstklassige und prämierte Qualität im Kundenservice und der Foto Software

Von der Qualität der Fotoausarbeitung überzeugt sind nicht nur die Kunden, auch die Hartlauer Foto World App und die Hartlauer Ruck Zuck Fotobuch App wurden vom Smartphone Magazin als Testsieger ausgezeichnet.

Service als Schlüssel zum Erfolg

Der Kunde profitiert vom Rundum-Service. Die geschulten und kompetenten Mitarbeiter in den Geschäften bilden das Rückgrat der Beratung. Entgegen dem Trend oft nur noch per Online-Formular oder über automatisierte Chatbots sein Anliegen an Unternehmen mittteilen zu können, setzt man bei Hartlauer auf echte Menschen am Telefon!

Fantastische Event-Location für entspannte Sommer-Veranstaltungen in Linz

Auch abseits der Fotoausarbeitung dreht sich bei Hartlauer vieles rund um die Fotografie. In Linz am Pöstlingberg können auch während der Sommerpause die Ausstellungsräumlichkeiten der Hartlauer Fotogalerie als beeindruckende Event-Location gemietet werden. Neben der herrlichen Lage am Pöstlingberg bei Linz wird eine riesige Terrasse mit fantastischem Blick auf die Stadt geboten. Die Ausstellungsbilder mit Fotografien großartiger Künstler machen jede Veranstaltung zum besonderen Erlebnis.

