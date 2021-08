Lotto: Doppeljackpot geknackt – je rund 990.000 Euro ins Burgenland und nach OÖ

Solo-Joker mit 190.000 Euro nach Kärnten

Wien (OTS) - Da musste eine Spielteilnehmerin aus dem Burgenland am Sonntag schon sehr viel kontrollieren, ehe sie im 18. von 20 Quicktipps einen Dreier auf ihrer Quittung gefunden hatte. Aber das war erst der Anfang vom großen Glück, denn im letzten Tipp stimmten sogar alle sechs Zahlen überein, und damit war gewiss, dass sie den Doppeljackpot geknackt hatte.

Zum gleichen Erfolg, aber deutlich schneller, kam ein Oberösterreicher aus dem Mühlviertel. Bei ihm war gleich im zweiten von sechs Quicktipps klar, dass auch er einen Sechser erzielt hatte. Für beide gab es damit einen Gewinn von jeweils rund 990.000 Euro.

Fünf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 19.400 Euro. Ein Salzburger und ein Steirer waren jeweils per Normalschein erfolgreich, zwei weitere Steirer und ein Niederösterreicher jeweils per Quicktipp.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete ohne Sechser, wodurch wieder die 42 Fünfer in den Genuss eines höheren Gewinnes kamen. Auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt, was zu einer Quote von jeweils mehr als 6.500 Euro führte. Beim LottoPlus Sechser am kommenden Mittwoch geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es beim Joker. Ein Kärntner hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung, und in Kombination mit dem angekreuzten „Ja“ ergab das einen Gewinn von mehr als 190.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. August 2021

2 Sechser zu je EUR 989.064,50 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 19.375,50 86 Fünfer zu je EUR 1.228,80 217 Vierer+ZZ zu je EUR 146,10 3.951 Vierer zu je EUR 44,50 5.285 Dreier+ZZ zu je EUR 14,90 65.631 Dreier zu je EUR 4,80 177.235 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 20 21 28 33 35 Zusatzzahl 39

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. August 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 42 Fünfer zu je EUR 6.536,50 1.904 Vierer zu je EUR 24,40 32.985 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 10 31 36 39 41

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. August 2021

1 Joker zu EUR 190.156,50 6 mal EUR 8.800,00 85 mal EUR 880,00 877 mal EUR 88,00 9.144 mal EUR 8,00 96.342 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 3 5 4 9 7

