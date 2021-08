ÖÄK-Steinhart: Zweiklassen-Gesellschaft bei Testzertifikaten endlich beenden

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte brauchen dringend Zugang zur Testplattform, damit ihre Testzertifikate auch über QR-Codes verfügen, fordert der ÖÄK-Vizepräsident.

Wien (OTS) - „Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bei der Anbindung an die Testplattform wochenlang hinzuhalten, ist nicht nur unlogisch und medizinisch haltlos, sondern ist auch eine sinnlose Verhöhnung und Verunsicherung der Bevölkerung“, kritisiert Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte. Hintergrund ist: Testungen, die bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden, gelten – wenn negativ - zwar wie gehabt als temporäre Eintrittskarte in die Bereiche mit 3-G-Pflicht, allerdings verfügen sie über keinen QR-Code. Das heißt, sie sind nicht maschinell lesbar, was zu Schwierigkeiten bei der Ein- und Ausreise führen kann. „Eine klare Begründung für diese Zweiklassen-Gesellschaft blieb das Gesundheitsministerium bisher schuldig. Termine zur Klärung wurden viele Male verschoben, der Informationsfluss lässt deutlich zu wünschen übrig“, kritisiert Steinhart.

„Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, warum die Testzertifikate aus dem niedergelassenen Bereich weniger wert sein sollen als diejenigen aus Teststraße oder Apotheke. Wir fordern hier, dass das Ministerium seine Versprechen einhält und sich dringend um die Behebung dieses Systemfehlers kümmert. Ordinationen brauchen sofort Zugang zu den erforderlichen Systemen und die Menschen brauchen Klarheit statt sinnlose Schikanen“, fordert Steinhart.

