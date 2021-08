Die Mediengestaltung der Kunstuniversität Linz präsentiert mit "METAMORPHOSEN" multimediale Arbeiten Studierender

Die Abteilung Mediengestaltung (Lehramt) am Institut für Kunst und Bildung der Kunstuniversität Linz zeigt Arbeiten, die während der beiden letzten Semester entstanden sind.

Linz (OTS) - Die Abteilung Mediengestaltung Lehramt am Institut Kunst und Bildung der Kunstuniversität Linz zeigt multimediale Arbeiten, die während der beiden letzten Semester im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Jahresthema „METAMORPHOSE“ entstanden sind.



Im Sommer 2020 sahen wir uns in vielen sehr unterschiedlichen Ebenen des Lebens mit akuten Veränderungen konfrontiert. Auch an der Kunstuniversität Linz waren zu diesem Zeitpunkt die Defizite des Fernstudiums bereits evident: Fehlende soziale Kontakte sowie rein virtuelle Teilnahme an Projekten und Lehrveranstaltungen... Der persönliche Bezug der Studierenden zueinander bzw. zur Universität waren fast unmöglich. Daher bot das Jahresthema eine rhizomatische Verknüpfung, um den geteilten digitalen Raum zu einem gemeinsamen „ideellen Raum“ zu erweitern. Durch die Wahl des Themas „METAMORPHOSE“ wurde der durch Covid19 ausgelöste Wandel vieler Bereiche unseres Lebens aufgegriffen und bewusst wahrgenommen - mit dem Ziel, eine gestalterische sowie reflexive Ebene und damit einen kreativen und teils spielerischen Umgang mit Dystopien (aber auch Utopien) und der eigenen Lebensrealität zu ermöglichen und ein emanzipatorisches Moment zu evozieren, diese Prozesse zu analysieren, zu verarbeiten und somit aktiv zu gestalten.



Gezeigt werden Arbeiten von Studierenden unterschiedlicher Semester, die in verschiedenen Lehrveranstaltungen entstanden sind und die individuelle Auseinandersetzung mit dem Jahresthema „METAMORPHOSE“ widerspiegeln.



Studierende : Yara Bartel, Vera Dittenberger, Jennifer Eder, Susanne Hinterberger, Shari Keplinger, Lena Klausriegler, Michael Kramer, Alexandra Loitfellner, Raphael Mateju, Lena Pöschko, Rosa Schwarz, Melanie Steinhuber, Joel Teodoro, Bertram Verdezoto Galeas



Ort: Kunstuniversität Linz, splace am Hauptplatz 6

Austellungsdauer: 19.-26. August 2021

Öffnungszeiten: 11.00 – 19.00 Uhr

Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 19.08., 18.00 Uhr

Finissage: Donnerstag, 26.08., 18.00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:



Kunstuniversität Linz

Kommunikation_PR_Veranstaltungen

pr.office @ ufg.at

Alexandra Furtner: 0732 7898 2286; alexandra.furtner @ ufg.at

Julia Gschwendtner: 0732 7898 2282; julia.gschwendtner @ ufg.at