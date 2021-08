„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am 17. August in ORF 1

Außerdem: „Sommerkabarett“-Dacapo mit „Viktor Gernot: Best of“

Wien (OTS) - Ein vergnügliches Wiedersehen mit ganz besonderen Gästen von Stermann und Grissemann aus mehr als 500 Sendungen gibt es wieder bei „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am Dienstag, dem 17. August 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 – diesmal mit DJ Ötzi, Ina Müller, Daniel Kehlmann und Hans Knauß. Gleich danach um 22.30 Uhr zeigt Viktor Gernot im ORF-„Sommerkabarett“-Dacapo das „Best of“ aus seinen Programmen.

„Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ um 22.00 Uhr

DJ Ötzi gibt Grissemann und Stermann nicht nur die Ehre, sondern hat für die beiden Herren als Gastgeschenk auch seine typische Kopfbedeckung mitgebracht. Ein schönes Bild: Drei Männer in Wollmütze, die darüber sprechen, was es mit einem macht, den Jakobsweg zu gehen. Die deutsche Entertainerin Ina Müller legt ihren Besuch völlig anders an und stellt gleich zu Beginn die Sitzordnung im Studio komplett auf den Kopf. So spricht sichs dann auch viel leichter über Körperbehaarung. Autor Daniel Kehlmann verrät, dass es mitunter drei Jahre braucht, bis ein Kapitel seines Buches fertiggestellt ist, und Ex-Skifahrer Hans Knauß gesteht, dass es mit einem Bierhersteller als Sponsor gar nicht leicht ist, nüchtern Rennen zu fahren.

ORF-„Sommerkabarett“: „Viktor Gernot: Best of“ um 22.30 Uhr

An einem wunderbaren Sommerabend präsentiert Viktor Gernot in Hochform auf der Praterbühne die besten Szenen aus seinen Programmen. Es bleibt kein Auge trocken, wenn er Falco zum Schlagersänger mutieren lässt, pantomimisch die Produkte im Werbefernsehen anpreist oder G’schichtln aus seiner Bühnenkarriere erzählt.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine am Freitag im Überblick:

20. August: „Wir Staatskünstler: Jetzt erst recht“

27. August: „Christoph Fritz: Das jüngste Gesicht“

3. September: „Gemischter Satz – Die Kleinkunst an der frischen Luft“: Ein wortreicher Abend mit Eckel, Sarsam, Wunderl & Co.

