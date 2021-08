FP-Seidl: Hacker soll endlich gegen ausländische Sozialbetrüger vorgehen

Richtige Prioritäten statt Schikanen setzen

Wien (OTS) - Der Sozialsprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, fordert SPÖ-Stadtrat Peter Hacker auf, endlich gegen den Sozialmissbrauch aktiv vorzugehen. Laut Medienberichten hat ein serbisches Paar umfangreiche Sozialleistungen in Wien bezogen, obwohl es nachweislich mehr als 40 Mal nach Serbien gereist ist. „Hier wurden zigtausende Euro an Sozialgeldern an Personen überwiesen, die sich hierzulande gar nicht aufgehalten haben. Hacker soll lieber gegen Sozialbetrüger vorgehen, anstatt ungeimpfte Wiener Bürger vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen“, so Seidl. (Schluss)

