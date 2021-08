mOre driVE 2021: Innovative Entwicklungen der elektrischen Antriebstechnik im Fokus

Wien (OTS) - Die nationalen und internationalen Klima- und Energiestrategien geben ein klares Ziel vor: Der CO₂-Ausstoß muss in den kommenden Jahren drastisch sinken. Welche elektrischen Antriebssysteme können wie und in welchem Ausmaß dazu beitragen? Dieser Frage widmet sich die mOre driVE 2021, die internationale Fachtagung der Antriebstechnikbranche, am 1. und 2. September in Wien.

Unter Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen leistet Elektromobilität einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Gesellschaft. Jede Woche wird in der internationalen Automobilwelt mindestens ein Elektro- oder Hybridfahrzeug vorgestellt. Daraus ergeben sich innovative Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Maschinentechnologie und deren Fertigung. Die hohen erforderlichen Stückzahlen bei den elektrischen Antrieben machen außerdem kostengünstige Fertigungsverfahren notwendig.

Internationale Fachleute präsentieren innovative Entwicklungen

Der Schwerpunkt der mOre driVE 2021 liegt diesmal im Bereich der elektrischen Antriebstechnik für Fahrzeuge. Bei der Tagung erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles zum neuesten Stand der Entwicklungen und haben die Möglichkeit, sich mit hochrangigen internationalen Expertinnen und Experten auszutauschen.

Eine Teilnahme ist persönlich oder online möglich. Details und Anmeldung: www.ove.at.

mOre driVE 2021

1. und 2. September 2021

Haus der Ingenieure, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien

Online-Teilnahme möglich

Programm & Anmeldung: www.ove.at







