18. Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis: Einreichung nur noch bis 31. August möglich!

Caritas der Erzdiözese Wien und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien vergeben höchst dotierten österreichischen Journalist*innenpreis.

Wien (OTS) - Noch bis zum 31. August können journalistische Arbeiten eingereicht werden, die sich mit Themen wie Armut, Wohnungslosigkeit, Flucht, Migration, Alter, Krankheit oder Diskriminierung auseinandersetzen. Ausgezeichnet werden Texte, TV-, Radio- und Online-/Multimediabeiträge, die Toleranz und Verständnis im Umgang mit Menschen am Rand der Gesellschaft fördern. Der Prälat-Leopold-Ungar-Preis wird seit 2004 vergeben und ist mit 20.000 Euro der höchstdotierte österreichische Medienpreis.

Eingereicht werden können journalistische Arbeiten, die zwischen 1. September 2020 und 31. August 2021 in Österreich veröffentlicht wurden. Die Einreichfrist endet am 31. August 2021 (Datum des Poststempels). Pro Bewerber*in können maximal drei Beiträge oder eine Sendereihe eingereicht werden. Die Bewerbungen sind entweder per Post in fünffacher Ausfertigung oder digital (per Email oder Downloadlink) einzureichen.

Die Preisverleihung findet am 11. November 2021 um 19 Uhr in der Brunnenpassage in Wien-Ottakring statt – der genaue Rahmen der feierlichen Verleihung wird zu den zu diesem Zeitpunkt geltenden Verordnungen abhängig gestaltet.

Nutzen Sie die noch vorhandene Zeit und reichen Sie ein! Alle Informationen zur Ausschreibung und das Einreichformular unter www.leopold-ungar-preis.at.

