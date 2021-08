Supercup-Kracher auf PULS 24: Borussia Dortmund vs. Bayern München am Dienstag um 19:45 Uhr live

Nach dem Bundesliga-Auftakt ist vor dem Supercup. PULS 24 überträgt das Duell zwischen Pokalsieger Borussia Dortmund und Meister Bayern München am Dienstag um 19:45 live.

Wien (OTS) - Nach dem lang ersehnten Bundesliga Auftakt gibt es am Dienstag bereits die Möglichkeit auf den ersten Titel der Saison. Das Duell von Pokalsieger Borussia Dortmund und Meister Bayern München hat im Supercup bereits Tradition - seit der Wiedergeburt des Wettbewerbs im Jahr 2010 stehen sich beide Teams bereits zum achten Mal gegenüber. Während der BVB nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt voller Selbstvertrauen ins Rennen geht, mussten sich die Bayern mit einem Remis zum Saisonauftakt begnügen.

Florian Knöchl, Johnny Ertl und Mario Hochgerner berichten live aus Dortmund. Moderator Phillip Hajszan darf derweil in Wien niemand geringeren als Funktionärs-Legende Reiner Calmund als Stargast begrüßen.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan, Kommentator: Florian Knöchl, Co-Kommentator: Johnny Ertl, Stargast: Reiner Calmund, Reporter: Mario Hochgerner

DFL Supercup: Borussia Dortmund vs. Bayern München

Am Dienstag um 19:45 live auf PULS 24



Die deutsche Fußball-Bundesliga live auf PULS 24 HD und in SAT.1 Österreich sowie im PULS 24 Livestream, in der ZAPPN App und auf puls24.at

Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com