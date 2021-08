Taliban vor Kabul: Verlängerte „ZIB 2“ und danach „Runder Tisch“

Heute, am 15. August, ab 21.50 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zu den dramatischen Entwicklungen in Afghanistan ändert ORF 2 heute, am Sonntag, dem 15. August sein Programm und zeigt um 21.50 Uhr eine verlängerte „ZIB 2“ mit Martin Thür. Um 22.30 Uhr lädt Andreas Pfeifer unter dem Titel „Afghanistan in der Hand der Taliban - was bedeutet das für das Land, die Region und die Welt“ zu einem „Runden Tisch“.

Die nachfolgenden Programme beginnen entsprechend später.



