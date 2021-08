NEOS: Tiefe Trauer um Andreas Holzknecht

Künsberg Sarre/Scheffknecht: Mit dem Tod von Andreas Holzknecht verliert Österreich einen ganz wesentlichen Mitstreiter für mehr Qualität im Elementarbildungswesen.

Wien/Bregenz (OTS) - Tief betroffen reagieren Martina Künsberg Sarre, Bildungssprecherin der NEOS, und Sabine Scheffknecht, NEOS-Landessprecherin in Vorarlberg, auf den viel zu frühen Tod von Andreas Holzknecht. „Andreas Holzknecht war einer der wichtigsten Mitstreiter und Visionär in der Elementarbildung und hat sich seit vielen Jahren für eine qualitative Weiterentwicklung dieses Bereichs eingesetzt. Er war über die Grenzen Österreichs hinaus anerkannter Experte und Inputgeber für viele Trägerorganisationen und Gemeinden und hat immer konstruktiv und mit vollem Elan für sein Herzensthema gearbeitet“, so Künsberg Sarre. Holzknecht hat vor einigen Jahren maßgeblich an der Erstellung der NEOS-Broschüre „Kluger Kindergarten“ beigetragen und wichtige, noch heute geltende NEOS-Forderungen mitentwickelt. „Dafür danken wir NEOS ihm sehr. Wir werden weiterhin nicht müde werden, notwendige Veränderungen in der Elementarbildung einzufordern – auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene“, so Künsberg Sarre.



„Ich bin Andreas Holzknecht unendlich dankbar, dass er sein großes Wissen mit uns geteilt und damit unsere Welt für viele Kinder besser gemacht hat“, so Scheffknecht. Andreas Holzknecht habe immer mit vollem Herzblut für die Sache gearbeitet und ist stets für einen Austausch zur Verfügung gestanden. „Mit seinem Tod verlieren wir wohl 'die' Stimme der Vorarlberger Elementarpädagogik. Andreas behält einen wertvollen Platz in unseren Herzen“, so Scheffknecht abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu

Aktuelle Informationen zu „Neustart Österreich“ unter www.neustartoesterreich.at