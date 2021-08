Oö. Volksblatt: "Regional ist Trumpf" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 14. August 2021

Linz (OTS) - Die heimischen Bäuerinnen und Bauern produzieren jene hochwertigen Lebensmittel, auf die man hierzulande zu Recht stolz ist. Stolz zu sein allein ist aber zu wenig. Es gilt, dieser Wertschätzung auch auf eine handfeste Art und Weise Ausdruck zu verleihen – und zwar beim täglichen Einkauf. Gerade die Corona-Pandemie zeigt eindrücklich, wie unverzichtbar eine verlässliche und sichere regionale Versorgung ist.

Wir Konsumentinnen und Konsumenten haben es in der Hand. Der Griff zu heimischen bäuerlichen Produkten stellt sicher, dass auch unsere Kinder noch gesunde und ursprüngliche Lebensmittel aus regionaler Produktion haben können. Gleichzeitig leistet man damit einen Beitrag zum Umweltschutz, weil heimische Produkte nicht quer durch Europa oder noch weiter transportiert werden müssen. Dabei geht es um die Bäuerinnen und Bauern, aber zugleich um viel mehr: Denn bäuerliche Arbeit sichert regionale Wertschöpfung, sorgt für die Kultivierung und Pflege unserer Naturlandschaft, sichert Tausende Arbeitsplätze in den vor- und nachgelagerten Bereichen sowie im Tourismus, erbringt wertvolle Dienstleistungen und ist damit wesentlicher Motor des ländlichen Raums. Es geht also um uns alle, und das muss etwas wert sein. Da dürfen ein paar Cent Preisunterschied bei Fleisch, Milch & Co. keine Rolle spielen.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at