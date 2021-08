Wasserspektakel: Beeindruckende Premiere im einzigartigen imperialen Ambiente

Aquaphonix – das Eventhighlight des heurigen Kultursommers auf Schloss Hof mit Stargast Conchita Wurst alias Tom Neuwirth feierte einen Premierenabend voller magischer Momente.

Schloßhof (OTS) - Der Eventreigen der Schönbrunn Group setzt sich fort. Die Wasserspiele sind eröffnet. Unter strengen Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen feierte das Wasserspektakel „Aquaphonix“ am 12. August 2021 im Barockgarten von Schloss Hof bei traumhaftem Sommerwetter Premiere und begeisterte die zahlreich erschienenen Gäste. Die nationalen und internationalen KünstlerInnen und ArtistInnen sorgten mit ihren einmaligen Darbietungen für eine spektakuläre Show. Strahlender Höhepunkt der Veranstaltung war Stargast Conchita Wurst alias Tom Neuwirth, der erstmals vor Live-Publikum seinen Eurovision-Song-Contest-Siegersong „Rise Like a Phoenix“ auf Deutsch sang und mit seiner eindrucksvollen Stimme und Performance Garant für Gänsehautmomente war.

Schönbrunn-Group-Geschäftsführer Klaus Panholzer: „Das Wasserspektakel ist der Höhepunkt des heurigen Kultursommers auf Schloss Hof. Die erlebnisorientierte Inszenierung im imperialen Ambiente von Schloss Hof wird auch an den Folgeabenden für Begeisterung sorgen.“ Die Veranstaltung im zauberhaften Barockgarten von Schloss Hof bietet ein einmaliges Erlebnis, eine Symphonie aus Musik, Wasser, Feuer, Licht, Sound und Artistik. Bis zu 30 Meter hohe Wasserfontänen werden mit musikalischen Klängen verschiedenster Genres in einer fulminanten Show präsentiert. Begleitet werden die visuellen und akustischen Darbietungen durch eine faszinierende Feuer-, Licht- und Trommelshow.

Am 13., 14. und 15. August 2021 sowie am 19., 20., 21. und 22. August 2021 gibt es nochmals die Gelegenheit, das Wasserspektakel mit Stargast Conchita Wurst alias Tom Neuwirth vor der prachtvollen Kulisse von Schloss Hof zu erleben. Einlass ist bereits um 17:30 Uhr. Die Show startet um 20:15 Uhr. Tickets sind ab 44 € pro Person online unter www.schlosshof.at erhältlich. Um einen Aufpreis von 5 € pro Person an der Kassa vor Ort können Schloss Hof mit seinem prunkvollen Schloss, prachtvollen Barockgarten und lauschigen Gutshof sowie das bezaubernde Schloss Niederweiden bereits ab 10:00 Uhr erkundet werden.

Ort: Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1 / Schloss Niederweiden, 2292 Niederweiden 1

Öffnungszeiten: täglich, 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt Wasserspektakel: Tickets sind unter www.schlosshof.at erhältlich.

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten und aktuelle Sicherheitsrichtlinien unter +43 2285 20 000, office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at

Weiterführende Informationen und ausgewähltes Bildmaterial finden Sie unter https://www.schoenbrunn-group.com/presse

Die Schönbrunn Group vereint unter ihrem Dach die meistbesuchten Attraktionen und Angebote des imperialen Erbes Österreichs: das Schloss Schönbrunn, das Möbelmuseum Wien, das Sisi Museum, die Kaiserappartements und die Silberkammer in der Wiener Hofburg sowie Schloss Hof und Schloss Niederweiden. Die Schönbrunn Group ist mit der Erhaltung und Revitalisierung der anvertrauten Kulturgüter sowie der Gestaltung neuer Kulturvermittlungsformate und Entwicklung neuer Geschäftsfelder betraut. Die dafür notwendigen Mittel werden zur Gänze aus selbst erwirtschafteten Erlösen aufgebracht. Zentrale Aufgabe und Passion sind, die Menschen für das imperiale Erbe und die Welt der Habsburger zu begeistern, ob direkt vor Ort an den Standorten der Schönbrunn Group oder begleitend über das digitale Angebot. Die Standorte der Schönbrunn Group sind führende Tourismusdestinationen sowie beliebte Freizeitziele und Naherholungsgebiete.

