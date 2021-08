Klimaforscherin Friederike Otto im Ö1-„Journal zu Gast“ am 14.8.

Wien (OTS) - Die Klimaforscherin Friederike Otto ist am Samstag, den 14. August bei Alois Holzer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 auf Österreich 1. Die an der englischen Universität Oxford forschende Physikerin und Philosophin Friederike Otto war im engsten Kreis Mitautorin des vor wenigen Tagen erschienenen neuen Berichts des Weltklimarates IPCC und hat selbst eine Methode maßgeblich mitentwickelt, die den Anteil des Klimawandels an Extremereignissen objektiv zuordenbar macht. Bei Stürmen und Hagelgewittern beispielsweise ist dieser Anteil derzeit kaum nachweisbar, bei Hitze, Dürre und Starkregenereignissen dagegen sehr groß.

