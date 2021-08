HONOR kündigt die weltweite Markteinführung der HONOR Magic3 Serie an, ein ikonisches Flaggschiff, das ein überragendes Benutzererlebnis bietet

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/ https://twitter.com/Honorglobal https://www.instagram.com/honorglobal/ http://www.youtube.com/c/HonorOfficial



[1] Diese Funktion ist in den Versionen Pro und Pro+ verfügbar.

[2] Nur für die Pro+ Version. Die Standard- und Pro-Versionen verfügen über eine

13-MP-Ultraweitwinkelkamera.



[33] Nur für die Pro+ und Pro-Version.

[4] Nur für die Pro+ Version. Die Versionen Standard und Pro verfügen über einen

1/1,56-Zoll-Farbsensor.



[5] Nur für die Pro+ Version.



[6] Nur für die Pro+ und Pro-Version.



[7] Nur in der Pro- und Pro+-Version verfügbar.



[8] Nur in der Pro+ Version verfügbar.



[9] Unterstützt durch OTA-Upgrade.



[10] Unterstützt durch OTA-Upgrade.

[11] Die Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform ist nur für die Pro und Pro+ Version verfügbar.

Magic3 in der Standardausführung mit Snapdragon 888



[12] Die Testdaten stammen von der Sub-6G-Frequenz des HONOR-Labors.



[13] 4.600 mAh ist der typische Wert des Akkus.



[14] Nur in den Versionen Pro+ und Pro verfügbar.



[15] Nur in den Versionen Pro+ und Pro verfügbar.



[16] Nur in den Versionen Pro+ und Pro verfügbar.

[17] Die Farbe Golden Hour ist für die Standard- und die Pro-Version verfügbar, während die Farbe

Blue Hour nur für die Standard-Version erhältlich ist.

[18] Die Daten werden vom HONOR-Labor bereitgestellt. Die tatsächliche Leistung kann je nach den

Geräteeinstellungen und der Nutzungsumgebung variieren.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1593659/The_newly_launched_HONOR_Magic3_Series_features_HONOR_s_latest_innovations.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1593660/HONOR_s_CEO_George_Zhao_HONOR_Magic3_Series_flagship_smartphones.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Amy Chen

chennannan @ hihonor.com