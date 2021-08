Nepp: Flächendeckendes Parkpickerl wird zum Preistreiber für die Wiener

SPÖ-Ludwigs Abkassiererei wird immer schamloser

Wien (OTS) - Die Einführung des flächendeckenden Parkpickerls in allen Außenbezirken entwickelt sich immer mehr zu einem Preistreiber für viele andere Bereiche. So bestätigen die Wiener Bäcker, dass Backwaren auch wegen des Parkpickerls künftig deutlich teurer werden. „Die Abkassiererei im Auftrag von SPÖ-Bürgermeister Ludwig wird immer schamloser. Leidtragende sind viele Wienerinnen und Wiener, die sich das Leben nach dem Wiener Endloslockdown sehr schwer oder gar nicht mehr leisten können“, so der Wiener FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp.

Nepp fordert ein kostenloses Parkpickerl für alle in Wien gemeldeten Menschen. „Das kostenpflichtige Parkpickerl in ganz Wien wird keine Parkplätze schaffen, sondern bringt nur eine finanzielle Belastung für die Wiener Autofahrer.“

