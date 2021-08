Das große Musical-Konzert der VBW beim Film Festival am Rathausplatz

„Wir spielen für Österreich“-Show am Montag, 16. August 2021 zu sehen

Wien (OTS/RK) - Bereits zum zweiten Mal im Sommer 2021 wird „Das große Musical-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien“ im Rahmen des Film Festivals am Rathausplatz präsentiert. Die Show wurde von Intendant Christian Struppeck eigens für die ORF III-Reihe „Wir spielen für Österreich“ im Ronacher für das Fernsehen kreiert und begeisterte bereits im Hauptabendprogramm im April 2021 mehr als 600.000 Menschen. Das Musical-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, wird am Montag, 16. August 2021, nach Einbruch der Dunkelheit am Rathausplatz ausgestrahlt.

„Schon bei der Erstausstrahlung im April 2021 erreichte das große Musical-Konzert der VBW mehr als eine halbe Million Menschen. Der Erfolg zeigt ganz klar, dass die VBW für höchste Qualität bei Bühnenproduktionen stehen. Es freut mich sehr, dass die Show mit den größten VBW-Hits gleich zweimal bei dem diesjährigen Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz gezeigt wird“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

Alle Hits aus den VBW-Erfolgsproduktionen



Eigens von den Vereinigten Bühnen Wien kreiert, war das Musical-TV-Konzert in Zeiten von geschlossenen Theatern ein kräftiges Lebenszeichen der VBW-Musicalsparte. Begleitet vom großartigen VBW-Orchester präsentierten die Musicalstars Carin Filipčić, Maya Hakvoort, Vanessa Heinz, Wietske van Tongeren, Gino Emnes, Oedo Kuipers, Lukas Perman und Mark Seibert in eindrucksvollem Ambiente die schönsten VBW-Musical-Melodien. Durch das Programm führte Hausherr und VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck, der auch für das künstlerische Konzept verantwortlich zeichnete. Zu erleben waren die beliebtesten Songs aus den Erfolgsproduktionen ELISABETH, REBECCA, I AM FROM AUSTRIA, DER BESUCH DER ALTEN DAME, DON CAMILLO & PEPPONE, MOZART, SCHIKANEDER und TANZ DER VAMPIRE.



Termin

Montag, 16. August 2021 um 20.45 Uhr

beim Film Festival auf dem Rathausplatz

Alle Informationen zum Besuch der Veranstaltung sind online unter www.filmfestival-rathausplatz.at/besuch/ abrufbar.

Pressefotos:

Das Foto zur Aussendung ist im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Bildbeschreibung: Musicalstars Gino Emnes und Mark Seibert im Rahmen des großen VBW-Musical-Konzerts. © VBW / Stefanie J. Steindl (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at