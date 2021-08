Bunte Programmvielfalt in der #dif21 Sommertour Woche 3!

Ab in die dritte Tourwoche mit dem knallbunten #dif21 Tourbus in Wien. Das sind die Acts!

Wien (OTS/SPW) - Wien, 13. August 2021. Kein Tag vergeht ohne einen mitreißenden Act, der die bunteste Bühne des Sommers in Wien rockt. In den vergangenen Tagen waren Eichhorn und Bande, Daniel Merano, Anna Ullrich, Cadû, Cil City, Roman Gregory & Band, Pavel, Live Spirits – Ballwein & Gabauer, Die Mayerin und Falceas – A Tribute to Falco am Start der diesjährigen #dif21 Sommertour. Sie begeisterten das Wiener Publikum u. a. am Meidlinger Markt (1120), am Naschmarkt (1060), im Arenbergpark (1030) und auch an einem ganz speziellen Ort, dem Wiener Zentralfriedhof (1110).

Show me some respect!

Es geht kunterbunt weiter in der Woche 3 der #dif21 Sommertour. Diese steht ganz im Zeichen eines der diesjährigen DIF-Schwerpunkte: Respekt! Vor allem gegenüber der Leistung von jungen Nachwuchstalenten, die es in der Coronakrise besonders schwer hatten, in der Musikszene Fuß zu fassen, und gegenüber Menschen mit Behinderung, die durch ihre künstlerische Tätigkeit gesellschaftliche Inklusion vorantreiben.

So darf sich das Tourbus-Publikum über den Auftritt von Dexpleen freuen. Die junge Wiener Indie Rock/Elektro Pop-Sängerin ist die erste von fünf Gewinner*innen des Rock The Island Contests 2021, die heuer im Rahmen des DIF auftreten werden. Zudem wird es im Rahmen der #dif21 Kidstour, organisiert von Robert Steiner in Zusammenarbeit mit den Helfern Wiens und den Wiener Kinderfreunden, entweder Gastauftritte von Tänzer*innen des gemeinnützigen Vereins „Ich bin O.K.“ oder Workshops mit Kindern mit Behinderung geben. Die Termine: 15. August, 29. August, 5. September und 12. September. Darüber hinaus wird der Verein im Rahmen der diesjährigen Charity-Aktion des DIF unterstützt – u. a. mit Becherpfandspenden am Donauinselfest.

„Nach eineinhalb Jahren fast ohne Auftritte und Workshops freuen wir uns bei ,Ich bin O.K.‘ sehr, bei der #dif21 Sommertour mitmachen zu können. Bei uns tanzen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam, und auch bei unseren Workshops sind Tänzer*innen mit Behinderung als Assistent*innen aktiv“, so Hana Zanin, Obfrau und künstlerische Leitung von „Ich bin O.K.“.

Das sind die kommenden #dif21 Sommertour-Acts!

13. August 2021: Einfach Flo ab 14:30 Uhr im Stadtpark (1010) und ab 16:00 Uhr am Südtiroler Platz (1040) & Russian Gentlemen Club ab 19:00 Uhr in der Ottakringer Brauerei (1160) und ab 20:30 Uhr am Columbusplatz (1100)

14. August 2021: Duo Italiano ab 13:30 Uhr bei der Freyung (1010) und ab 15:00 Uhr am Kardinal-Rauscher-Platz (1150) & RTIC-Gewinnerin Dexpleen ab 18:15 Uhr & KTEE ab 19:30 Uhr & LEMO ab 21:00 Uhr – alle drei auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke (1220)

15. August 2021: #dif21 Kidstour ab 10:00 Uhr im Kurpark Oberlaa, Nordeingang Filmteichstraße (1100) mit Robert Steiner, den Helfern Wiens und den Wiener Kinderfreunden und „Ich bin O.K.“

15. August 2021: Kronehit DJs Fat Astronauts ab 18:30 Uhr & DJ Mosaken powered by Kronehit ab 19:30 Uhr – beide beim CopaBeach (1220) – & MoZuluArt ab 14:00 Uhr im Böhmischer Prater – Tivoli (1100)

18. August 2021: Cover Killers ab 13:15 Uhr am Viktor Adler Markt (1100) und ab 15:00 Uhr am Dornerplatz (1170) & The Phantoms ab 18:30 Uhr am Floridsdorfer Markt (1210) und ab 20:00 Uhr am Karmelitermarkt (1020)

19. August 2021: Anna Mabo ab 12:45 Uhr im Stadtpark (1010) und ab 14:00 Uhr im Votivpark (1090) & Zangerle & Band ab 18:15 Uhr & Wiener Wahnsinn ab 19:30 Uhr – beide am Naschmarkt (1060)

20. August 2021: doppelfinger ab 12:15 Uhr am Karlsplatz (1040) und ab 13:30 Uhr in der Pfeilgasse beim Wiener Würstelstand (1080) & Tina Naderer ab 18:00 Uhr im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn (1130) und ab 20:00 Uhr auf der Kaiserwiese im Prater (1020)

Alle weiteren Tourstopps inkl. Locations gibt es online unter www.donauinselfest.at/Sommertour einzusehen.

#dif21 Sommertour: Heute schon geimpft?

Die große Impfaktion bei der #dif21 Sommertour in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien geht weiter: Nächste Möglichkeit zur COVID-19-Schutzimpfung ohne Voranmeldung gibt es morgen, am 14. August, bei den Stopps des #dif21 Tourbusses auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke – E-Card nicht vergessen!

Sämtliche Maßnahmen und Regeln zum Schutz der Gesundheit bei der #dif21 Sommertour sind unter www.donauinselfest.at/FAQ-Sommertour nachzulesen.

#dif21 Tourbike: Freude auf drei Rädern

Auch das #dif21 Tourbike der Wiener Kinderfreunde radelt kräftig mittwochs, freitags und samstags quer durch die Wiener Parks. Heute hält das #dif21 Tourbike ab 14:00 Uhr beim Sparefroh-Spielplatz im Donaupark (1220) und morgen ab 10:00 Uhr beim Spielplatz im Türkenschanzpark (1180).

Start für den #dif21 TV-Sommer

Der #dif21 Tourbus fährt wieder durch die Stadt. 40 Tage - 80 Acts - 120 Stopps – und mittendrin Roman Gregory und Birgit Denk. Zum Tour-Auftakt mit an Bord: PAENDA. Und am neuen Samstags-Special gibt sich Roman Gregory selbst die Ehre und eröffnet die Tourwoche.

Schalten Sie ein!

#dif21 TV-Sommer Sendung #1: Heute, am 13. August, um 21:30 Uhr auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Ich bin O.K.

Der Kultur- und Bildungsverein „Ich bin O.K.“ wurde im Jahr 1979 von Dr. Katalin Zanin gründet und hat sich seitdem zur Aufgabe gemacht, Menschen mit und ohne Behinderung einen gleichberechtigten Stellenwert im kulturellen Leben zu ermöglichen. 2009 wurde der Verein an Hana Pauknerová und Attila Zanin übergeben. Diese bauten das „Ich bin O.K.“-Tanzstudio weiter aus und gründeten 2010 die „Ich bin O.K.“-Dance-Company. www.ichbinok.at

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22/26

presse @ donauinselfest.at