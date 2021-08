Florian Silbereisen präsentiert: „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag – endlich wieder live!“

Am 14. August live in ORF 2

Wien (OTS) - Vor 30 Jahren begann seine TV-Karriere mit seinem allerersten Fernsehauftritt – und mit seinem ersten Album: Als jüngster Showmaster am Samstagabend überzeugte er sogar den Altmeister der Fernsehunterhaltung, Rudi Carrell. Im August wird Florian Silbereisen 40! Er feiert sein Jubiläum und seinen Geburtstag mit einer ganz besonderen und ganz neuen Live-Eurovisionsshow mitten im Schlagerland Ruhrgebiet – und zwar im Amphitheater Gelsenkirchen mit einer sommerlichen Sandstrandbühne und mit dem größten Schlagerpicknick der Welt auf den Zuschauerrängen. Denn das Live-Publikum wird die Show in Kleingruppen auf Picknickdecken mitverfolgen. Florian Silbereisen: „Ich freue mich, dass ich mit den Menschen feiern darf, die mir nun schon seit Jahrzehnten die Treue halten! Endlich können wir mit der großen Schlagerstrandparty gemeinsam wieder so richtig durchstarten!“ Auf der Gästeliste der Open-Air-Show „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag – endlich wieder live!“ stehen am Samstag, dem 14. August 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 viele Stars mit ihren Hits und zahlreichen Überraschungen. Mit dabei sind unter anderem Andrea Berg, Lou Bega, Ben Zucker, Thomas Anders, Ramon Roselly, Jürgen Drews, Beatrice Egli, Ross Antony, DJ Ötzi und Andy Borg.

