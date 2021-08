EANS-Stimmrechte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

1. Emittent: SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: NEW PRIMONIAL HOLDING SAS

Sitz: Paris

Staat: France

4. Name der Aktionäre: LA FINANCIERE DE L'ECHIQUERIE SA

5. Datum der Schwellenberührung: 10.8.2021

______________________________________________________________________________ |6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person | |______________________________________________________________________________| | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | | | | 7.B.2) | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| |Situation am Tag | | | | | |der | | | | | |Schwellenberührung|3,98 % |0,00 % |3,98 % |16 000 000 | |__________________|______________|______________|______________|______________| |Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| | | | | |(sofern anwendbar)|4,00 % | |4,00 % | | |__________________|______________|______________|______________|______________|

Details

7.Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

______________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören | |______________________________________________________________________________| | |Anzahl der Stimmrechte |Prozentanteil der Stimmrechte | | |_____________________________|________________________________| | |Direkt (§ 130 |Indirekt (§133| Direkt | Indirekt | |ISIN der Aktien| BörseG |BörseG | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | | | 2018) |2018) | 2018) | 2018) | |_______________|______________|______________|_______________|________________| |AT0000946652 | |637 407 | |3,98 % | |_______________|______________|______________|_______________|________________| |SUBTSUMME A | 637 407 | 3,98 % | |_______________|_____________________________|________________________________|

___________________________________________________________________________ |B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG | |2018 | |___________________________________________________________________________| | | | |Anzahl der | | | | | |Stimmrechte die| | |Art des |Verfalldatum| Ausübungsfrist |erworben werden|Prozentanteil der| |Instruments| | |können |Stimmrechte | |___________|____________|________________|_______________|_________________| |___________|____________|________________|_______________|_________________| | | Subsumme B.1 | | | |________________________|________________|_______________|_________________|

______________________________________________________________________________ |B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | | | |Physisches | |Prozentanteil| |Art des | | |oder Cash |Anzahl der | der | |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|Settlement |Stimmrechte| Stimmrechte | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| | |Subsumme B.2| | | |_______________________________________|____________|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz- / sonstige Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

_____________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | | Direkt | gehaltene | | | | |Direkt | gehaltene | Finanz- | | | Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte |/sonstige |Total von | | | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente |beiden (%) | | | | | |(%) | | |_________|_____________|____________|_____________|____________|_____________| | |NEW PRIMONIAL| | | | | | 1 |HOLDING SAS | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|____________|_____________| | |LA FINANCIERE| | | | | | |DE | | | | | | 2 |L'ECHIQU IER | 1 | 3,98 %| | 3,98 %| | |SA | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|____________|_____________| |_________|_____________|____________|_____________|____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare

-

