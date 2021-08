Veganz Group AG gewinnt Brandenburg Kapital als weiteren Investor in vorbörslichem Private Placement

Berlin (ots) - Veganz schließt eine Eigenkapitalrunde von 11 Millionen Euro ab und wird damit mit dem Aufbau der Produktion starten

Die Veganz Group AG - Deutschlands innovativste Food Brand 2021 (Quelle: YouGov/Handelsblatt) - meldet heute den erfolgreichen Abschluss der zweiten Tranche ihrer Eigenkapitalerhöhung. So konnte das Unternehmen mit einer der führenden Marken für pflanzliche Lebensmittel in Deutschland auch im Rahmen ihrer zweiten Tranche mit Brandenburg Kapital einen weiteren namhaften Investor an Bord holen.

Bereits im Rahmen der ersten Tranche des pre IPO private Placements konnte die Veganz Group AG im Juli 2021 wichtige Investoren überzeugen. Neben dem prämierten Fonds Paladin One als Lead Investor, beteiligten sich die Firma Develey Holding sowie mehrere Privatinvestoren, darunter Marcel Maschmeyer und Michael Durach an der Veganz Group AG.

Mit Brandenburg Kapital gehört nunmehr die führende Venture-Capital-Gesellschaft in der Region Brandenburg zu den Veganz-Investoren. Als eines der wenigen unabhängigen veganen Unternehmen in Deutschland mit einem einzigartigen veganen Vollsortiment und der Auszeichnung zur Innovativsten Foodmarke 2021, werden die neuen Finanzmittel unter anderem in eine moderne zweite Produktionsstätte fließen. Hier werden zukünftig auf über 9.000 qm Produktionsfläche neben pflanzlichen Alternativen zu klassischen Molkereiprodukten, wie Blauschimmelkäse und Camembert, vegane Fleisch- und Fischalternativen produziert.

Allein mit der Herstellung pflanzlicher Handelsgüter können dank der neuen "Veganz Food Factory" 17 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2024 eingespart werden. Doch nicht nur das: In den Kategorien Fischalternativen und Weichkäsealternativen gehört Veganz bereits heute zu den Top fünf Marken in der Nielsen Kategorie Veggie. Das zeigt sich nicht zuletzt am Umsatz. Allein im Bereich der veganen Käsealternativen konnte Veganz in der ersten Hälfte des Jahres 2021 (Stand: Juni 2021) seinen Umsatz um mehr als 275 Prozent steigern.

Mit einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung - per Ende Juli wuchs der Kundenumsatz der Veganz Group AG im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent - einer soliden Finanzierung und einem guten Kapitalmarktumfeld, plant die Veganz Group AG einen Börsengang innerhalb der nächsten zwölf Monate, um sich eine weitere Option zur Finanzierung der enormen Wachstumschancen für die Zukunft zu eröffnen.

Jan Bredack, Vorstandsvorsitzender der Veganz Group AG: "Wir sind unglaublich stolz, dass wir mit der Brandenburg Kapital, Tochter von Brandenburgs Förderbank ILB, nicht nur einen Kapitalgeber, sondern vor allem einen strategischen Sparringspartner an der Seite haben, der uns beim Aufbau unserer zweiten Produktionsstätte vor den Toren Berlins unterstützt. Wir errichten an der Autobahn A10 Berliner Ring in Werder/Havel aktuell Europas größte Produktionsstätte für rein pflanzliche Produkte."

Dr. Torsten Fiegler, Investment Manager bei Brandenburg Kapital: "Die eigene Produktion bei Veganz und die damit verbundene Wertschöpfungstiefe wird nachhaltiges Knowhow binden und Wettbewerbsvorteile generieren. Auch viele Flexitarier erhalten dadurch qualitativ hochwertige Angebote, ihre Ernährung nachhaltig zu verändern."

Über Veganz Group AG

Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzliche Lebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste vegane Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind rund 400 Produkte unter der Marke Veganz entwickelt worden. Das aktuelle Produktportfolio umfasst 120 Produkte über viele Kategorien und ist weltweit in 28 Ländern und in über 22.000 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels und in Drogeriemärkten erhältlich. Zudem wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative Artikel erweitert sowie die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz 2021 als einziges deutsches Unternehmen in einem exklusiven Handelsblatt-Ranking unter die Top-3-Innovationsbrands und zur innovativsten Food Brand Deutschlands gewählt.

Über Brandenburg Kapital GmbH/ ILB

Die Brandenburg Kapital GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Seit 1993 unterstützt sie als Venture Capital-Arm der ILB Brandenburger Unternehmen durch die Übernahme von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Investitionen. Als öffentliche Venture Capital Gesellschaft, erfahrener Lead-Investor und aktiver Partner sorgt die Brandenburg Kapital auf Basis eines stabilen Konzernumfelds für eine starke Eigenkapitalbasis von Startups sowie kleinen und mittleren Unternehmen im Land Brandenburg. Dafür steht der Frühphasen- und Wachstumsfonds in Höhe von aktuell rund 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die Fondsmittel für den im Auftrag des Brandenburger Wirtschaftsministeriums errichteten Fonds der Brandenburg Kapital werden aktuell aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und aus Eigenmitteln der ILB bereitgestellt. Durch die Beteiligungsaktivitäten der ILB wurden bisher 232 Unternehmen mit rund 256 Millionen Euro auf ihrem Wachstumskurs begleitet. Zusätzlich investierten Privat-Investoren bisher mehr als 525 Millionen Euro in die Unternehmen.

