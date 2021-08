Impfen an zwei Standorten bei der Beachvolleyball-EM in Wien

Impfbus ab Freitag bei U4-Station Stadtpark – Container auf der Donauinsel bereits heute geöffnet

Wien (OTS) - Bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft am Heumarkt in Wien werden nicht nur Bälle geschmettert, sondern es wird auch geimpft – und zwar an zwei Standorten, auf der Donauinsel und bei der U4-Station Stadtpark. Bereits heute ist wegen der Beach-EM der bereits bekannte Impfcontainer auf der Donauinsel geöffnet, der bisher nur am Wochenende zur Verfügung stand. Auf der Sportinsel befinden sich die Side-Courts für Gruppenspiele der Europameisterschaft und hier wird auch die Impfbox mit den erweiterten Öffnungszeiten BesucherInnen der EM und PassantInnen eine Immunisierung gegen Covid-19 anbieten. Der Container ist heute und morgen von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Samstag und Sonntag gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr.

Neu hinzu kommt der Impfbus, der ab morgen Freitag bei der U-Bahnstation Stadtpark gegenüber dem Hotel Intercontinental in unmittelbarer Nähe zum Heumarkt seinen Betrieb aufnimmt. Der Impfbus wird von Freitag bis einschließlich Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr Impfungen mit Johnson & Johnson für über 18-Jährige und für Jüngere mit Biontech/Pfizer anbieten. An diesen drei Tagen ist mit einem großen Andrang an diesem Platz zu rechnen; den BesucherInnen des sportlichen Großereignisses soll daher die Möglichkeit gegeben werden, sich gegen den Corona-Virus immunisieren zu lassen.

Da für diese Impfmöglichkeit einer der beiden in Wien eingesetzten Impfbusse verwendet wird, kommt es beim Tourplan der Busse zu entsprechenden Änderungen. Die Änderungen bzw. der aktuelle Tourplan der Impfbusse sind unter https://coronavirus.wien.gv.at/impfbus/ abrufbar.



Rückfragen & Kontakt:

Norbert Schnurrer

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

+43 1 4000-81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at