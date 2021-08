Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Friday Nightskating startet wieder

Erste Ausfahrt der Grünen Inlineskater- und Radler*innendemo am Freitag den 13. August um 21 Uhr am Heldenplatz

Wien (OTS) - Morgen, Freitag, den 13. August startet Friday Nightskating nach einer Corona-Pause in die 21. Saison. Friday Nightskating ist der Treffpunkt der Wiener Inlineskate-Community. Jede Woche skaten und radeln zwischen 1.500 und 3.000 Menschen auf einer neuen Route quer durch Wien und demonstrieren damit für Klimaschutz und umweltfreundliche Mobilität.

„Friday Nightskating ist die wahrscheinlich bekannteste Demonstration auf Rädern“, so Judith Pühringer und Peter Kraus, Stadträt*innen der Wiener Grünen. „Wir fordern mehr Platz in der Stadt für umweltfreundliche Mobilität und demonstrieren für mehr Klimaschutz. Wo sonst Tag für Tag tausende Autos vor sich hinstauen, zeigen wir, dass klimafreundliche Fortbewegung auch ohne Abgase und Lärm funktioniert. Wir demonstrieren gegen fossile Betonpolitik von vorgestern, wie sie in Wien leider wieder Oberhand gewinnt.“

„Friday Nightskating bietet darüber hinaus eine tolle und klimafreundliche Möglichkeit, die Stadt auf Rollen und Rädern zu erkunden“, so Pühringer und Kraus. „Bei dieser Demo demonstrieren wir mit reiner Muskelkraft für unsere Anliegen", so die beiden Grünen.

Die erste Ausfahrt der Saison geht nach Schönbrunn (Streckenlänge ca 16 km), den jährlichen Höhepunkt bildet die Befahrung der Autobahn mit Inline-Skates und Fahrädern – diesmal am 3. September geplant. Zuletzt waren dabei mehr als 4.000 Teilnehmer*innen unterwegs.

Friday Nightskating: Ab sofort jeden Freitag, 21 Uhr, Heldenplatz. Bei der Demo kann jeder und jede mit Inlineskates und Fahrrädern teilnehmen. „Wir freuen uns auf eine bunte abendliche Demo-Ausfahrt! Bitte komm nur zu Friday Nightskating, wenn du geimpft, genesen oder frisch getestet bist und trage, wenn möglich, eine Maske“, so Pühringer und Kraus abschließend.

