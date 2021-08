3SI Immogroup mit Saison 2021/22 neuer First Vienna FC-Sponsor

Wiener Immobilienentwickler unterstützt ab heuer Wiener Fußball-Traditionsverein

Wien (OTS) - Der Wiener Zinshaus- und Immobilienentwickler 3SI Immogroup baut sein Engagement im Sportsponsoring weiter aus: Mit der nun kommenden Saison ist das Familienunternehmen Premiumpartner des 1894 gegründeten, von seinen Fans liebevoll als Vienna bezeichneten Wiener Traditionsvereins First Vienna FC.

„ Ich freue mich persönlich sehr, dass wir ab der heurigen Saison den First Vienna FC als Premiumpartner unterstützen können! “, so Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup. „ Mich hat von Anfang an diese einzigartige, familiäre Atmosphäre, die bei den Spielen und unter den Mitgliedern spürbar ist, begeistert. Das verbindet uns als Wiener Immobilienentwickler ganz besonders stark mit dem Club. Auch bei uns stehen der Zusammenhalt, das gemeinsame Durchleben von Höhen und Tiefen und ein freundschaftlich-familiärer Teamgeist im Zentrum unserer Zusammenarbeit “, beschreibt Schmidt seine Beweggründe für das Sponsoring.

Mit Stolz unterstützt die 3SI Immogroup nun mit der Vienna nicht nur einen Wiener Fußballverein, sondern auch den ältesten Club Österreichs. Im August 1894 gegründet, blickt die Vienna heute nicht nur auf eine spannende, über 125-jährige Vereinsgeschichte, sondern auch auf bewegende Wechsel zwischen den heimischen Fußballligen und namhafte Spieler zurück. Mit der Gründung der ersten Frauenmannschaft schrieb die Döblinger Vienna 1989 als erster Bundesligaverein zusätzlich Fußballgeschichte. Seit der Saison 2019/20 spielt der Traditionsverein in der vierten Spielklasse, der Wiener Stadtliga.

Vienna Geschäftsführer Thomas Loy: „ Nichts ist so beständig wie der Wandel. Wir freuen uns, mit 3SI ein Unternehmen in der Vienna-Familie zu begrüßen, das mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass Sie Altes bewahren und zugleich Neues gestalten können. Das ist auch das Motto der Vienna. Insofern passen wir perfekt zusammen. Wir freuen uns auf ein starkes Miteinander mit der 3SI Immogroup. “

Für die kommende Saison ist man bei der 3SI Immogroup zuversichtlich, dass der Einstand in der Regionalliga Ost mit Bravour gelingen wird. „ Natürlich werden wir die Mannschaft auch vor Ort, in der Naturarena Hohe Warte, tatkräftig dabei unterstützen, in weiterer Folge auch in die Bundesliga zurückzukehren – ich freue mich jetzt schon sehr darauf, die großartigen spielerischen Leistungen des Teams wieder live erleben zu können! “, zeigt sich Schmidt sichtlich begeistert.

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell rund 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit vierzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Über den First Vienna

Der First Vienna FC 1894 ist der älteste Fußballverein Österreichs. Der blau-gelbe Traditionsverein aus Döbling gehört mit gleich 6 österreichischen Meistertiteln und 3 österreichischen Cupsiegen zu den erfolgreichsten Vereinen des Landes. Namhafte Fußballgrößen wie Hans Buzek, Mario Kempes, Hans Krankl oder Andreas Herzog trugen das Trikot des Vereins. Neben einer eindrucksvollen Vergangenheit, ist es auch die außergewöhnliche Spielstätte des First Vienna FC 1894, die den Fußballclub über die Landesgrenzen hinweg bekannt macht. Die Naturarena Hohe Warte, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, ist eine Fußballarena, wie man sie so kein zweites Mal in Europa findet.

