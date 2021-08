Mückstein: 10 Mio Euro für internationale und europäische Projekte im Gesundheits- und Sozialbereich zur Bewältigung von COVID 19

Geförderte Projekte setzen einen starken Schwerpunkt für mehr Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz unter Bundesminister Dr. Wolfgang Mückstein stellt dieses Jahr erstmals 10 Millionen Euro für Projekte und Vorhaben im europäischen und internationalen Kontext zur Bewältigung der gesundheitlichen und sozialen Folgen von COVID-19 zur Verfügung.

Zielgruppen der internationalen Projekte sind insbesondere Frauen und Mädchen, Menschen auf der Flucht sowie vulnerable Gruppen, die stark von den gesundheitlichen und ökonomischen Folgen der Pandemie betroffen sind.

Insgesamt wurden nach einem Projektaufruf 39 internationale Projekte von den NGOs eingereicht, wovon 26 Projekte den Zuschlag erhielten. Sie werden in afrikanischen Ländern wie Äthiopien, Uganda und Burkina Faso, am Westbalkan sowie in Moldau, der Ukraine und Palästina realisiert. „Die geförderten Projekte setzen einen starken Schwerpunkt auf mehr Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit“, so Bundesminister Mückstein.

Inhaltlich geht es bei einem Drittel der Projekte um die gesellschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie und jeweils bei einem Viertel um sexuelle und reproduktive Rechte sowie geschlechterbasierte Gewalt und die Stärkung der Gesundheitssysteme.

„Ich freue mich sehr, dass wir zusätzlich zu den 25 Mio. Euro Fördergeldern, die wir in Österreich zur Milderung von durch die Pandemie entstandener Armut den Hilfsorganisationen zur Verfügung stellen konnten, auch im internationalen und europäischen Bereich wichtige Projekte fördern können“, betont Mückstein. „Gemeinsam mit den geförderten NGOs leistet mein Ministerium einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der international vereinbarten Sustainable Development Goals, insbesondere in den Bereichen Armut, Gesundheit und Geschlechtergerechtigkeit.“

