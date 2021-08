Zwischenbilanz beim Theaterfest Niederösterreich

Bisher 95.962 Besucher und 23.685 beim Theaterfest for Kids

St. Pölten (OTS/NLK) - 18 der 20 Festspielorte des Theaterfestes Niederösterreich, die heuer mit Oper, Operette, Musical und Schauspiel wieder sommerlichem Kulturgenuss bieten, konnten bisher 95.962 Besucher verzeichnen, was mit Stand 1. August einer Auslastung von 59,8 Prozent der angebotenen Tickets entspricht.

Vier Bühnen – die Raimundspiele Gutenstein, Oper Burg Gars, die Felsenbühne Staatz und die Festspiele Stockerau - haben ihre ursprünglich geplanten Produktionen bereits im Vorfeld auf 2022 verschoben und Ersatzprogramme angeboten, zwei Bühnen - das Festival Retz und das Festival Schloss Weitra - haben ihre geplanten Produktionen ebenfalls auf 2022 verschoben, diesen Sommer aber zur Gänze pausiert.

Nachdem bis 30. Juni noch die eingeschränkten Sitzplatzkapazitäten gegolten haben, haben einige große Bühnen wie die Felsenbühne Staatz oder die Festspiele Stockerau auch noch im Juli und August aus Sicherheitsüberlegungen mit reduziertem Platzangebot gespielt. Witterungsbedingt mussten acht Vorstellungen abgesagt werden, erfreulicherweise konnten aber auch zwei Zusatzvorstellungen angesetzt werden.

Die Produktionen des Theaterfest for Kids konnten diesen Sommer bisher 23.685 Besucher begeistern, was einer erfreulichen Auslastung von 70,6 Prozent der angebotenen Karten entspricht.

Werner Auer, Obmann des Theaterfestes Niederösterreich, meint dazu:

„Angesichts der durchaus schwierigen Vorbereitungsphase bin ich mit der Zwischenbilanz zufrieden, aber sie spiegelt natürlich die herausfordernde Situation der Kulturschaffenden wider. Für uns war es wichtig, unserem Publikum ein umfangreiches Angebot in ganz Niederösterreich zu bieten. Und das äußerst positive Feedback unseres Publikums bestätigt uns in unseren Bemühungen. Der große Zuspruch für das Theaterfest for Kids zeigt, dass das Interesse für Theater und Musiktheater vorhanden ist und ein entsprechendes qualitatives Angebot auch angenommen wird."

Folgende Premieren stehen noch auf dem Programm: im Theater im Bunker Mödling „Utopia“ (15. August bis 4. September), an der Bühne Baden „Neun – In Concert“ (26. August bis 1. September) und bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen „Der Schüler Gerber“ (3. bis 11. September). Beim Theaterfest for Kids spielt noch der Musical Sommer teatro in Mödling „Little Women“ (13. bis 29. August) und „Bambi“ (21. bis 29. August).

Nähere Informationen unter 0699/16448001, Mag. Sylvia Marz-Wagner, und e-mail sylvia.marz-wagner @ skyunlimited.at; nähere Informationen und Karten für alle Spielorte bei der gemeinsamen Ticket-Line 01/96096-111 und www.theaterfest-noe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse