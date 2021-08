Topspiel zum Bundesliga-Auftakt auf PULS 24: Borussia Mönchengladbach vs. Bayern München am Freitag um 19:45 Uhr live

Nach dem spannenden Zweitliga-Start zeigen PULS 24 und SAT.1 Österreich den Bundesliga-Auftaktkracher zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern am Freitag live im Free-TV.

Wien (OTS) - Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach zum Auftakt in die neue Bundesligasaison - Fußballherz was willst du mehr. Beide Mannschaften starten standesgemäß mit großen Ambitionen in die neue Saison und wollen mit einem vollen Erfolg ein erstes Zeichen setzen. Für den deutschen Rekordmeister ist es der Beginn der Ära Nagelsmann und auch Borussia Mönchengladbach hat mit Adi Hütter einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Mit Stefan Lainer und Hannes Wolf sind bei den Fohlen darüber hinaus auch zwei österreichische Nationalspieler mit von der Partie. PULS 24 zeigt das hochkarätige Auftaktspiel am Freitag um 19:45 Uhr live im heimischen Free- TV.

Florian Knöchl, Johnny Ertl und Mario Hochgerner berichten live aus Mönchengladbach. Moderator Phillip Hajszan darf derweil in Wien niemand geringeren als Funktionärs-Legende Reiner Calmund als Stargast begrüßen.



PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan, Kommentator: Florian Knöchl, Co-Kommentator: Johnny Ertl, Stargast: Reiner Calmund, Reporter: Mario Hochgerner

1. Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Bayern München

Am Freitag um 19:45 Uhr live auf PULS 24

Nächster Halt: Supercup

Bereits am kommenden Dienstag wartet mit dem Supercup das nächste Fußball-Highlight auf PULS 24. Borussia Dortmund trifft als Pokalsieger auf den deutschen Meister Bayern München - Hochspannung garantiert! Los geht´s um 19:45 Uhr live auf PULS 24.



DFL Supercup: Borussia Dortmund vs. Bayern München

Am 17. August um 19:45 live auf PULS 24



Die deutsche Fußball-Bundesliga live auf PULS 24 HD und in SAT.1 Österreich sowie im PULS 24 Livestream, in der ZAPPN App und auf puls24.at



Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com