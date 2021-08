Eureka bringt eine Serie kabelloser Stabstaubsauger in Europa auf den Markt

Eureka bringt mit den kabellosen Stabstaubsaugern H11 und BR5 führende Reinigungsprodukte auf den Markt

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat die Menschen besonders sensibel für die Sauberkeit und Hygiene im Haushalt gemacht, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Haushaltsgeräten wie Staubsaugern führt. Eureka, eine jahrhundertealte Staubsaugermarke, die 1909 in Detroit, USA, gegründet wurde, ist sich dieser dringenden Nachfrage bewusst und bringt die kabellosen Stabstaubsauger H11 und BR5 auf den Markt, um den Verbrauchern zu helfen, ihren Aufenthalt zu Hause zu verbessern. Die Produkte werden auf E-Commerce-Plattformen wie Amazon und AliExpress in Europa mit einem Preisnachlass verkauft.

Kabelloser Stabstaubsauger H11

H11 Der bürstenlose Hochgeschwindigkeitsmotor erzeugt eine Saugleistung von bis zu 155 AW und macht die Reinigung sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichböden extrem effizient und effektiv. Das patentierte 5-stufige Filtersystem fängt 99,5 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern ab und gibt sauberere Luft ab als die Luft, die Sie einatmen, so dass die Umgebung sauber und hygienisch ist. Die Fingertip-Steuerung mit LED-Benutzeroberfläche ermöglicht es dem Benutzer, zwischen drei Saugstufen zu wechseln, um die Reinigung für jede Oberfläche zu optimieren. Der herausnehmbare 8*2500mAh-Lithium-Akku bietet eine hervorragende Leistung mit bis zu 70 Minuten Laufzeit im Eco-Modus, was die Reinigung großer Häuser erleichtert.

Neben der starken Reinigungsleistung legt der H11 auch großen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit. Die wandmontierte Dockingstation macht das Aufladen und Aufbewahren einfacher denn je. Der 1 l große Staubbehälter ermöglicht eine ununterbrochene Reinigung.

Kabelloser Stabstaubsauger BR5

Mit modernster Technologie ausgestattet, ist der BR5 Staubsauger mit nur 5 Pfund ein Leichtgewicht und dennoch leistungsstark genug, um jede Verschmutzung zu beseitigen, vom tiefen Teppich bis zum harten Boden, ohne an Saugkraft zu verlieren. Er kann auch in einen Handstaubsauger umgewandelt werden, um über dem Boden, auf Treppen und sogar im Auto zu reinigen. Praktische Funktionen wie der abnehmbare Akku, die schwenkbare Lenkung, der LED-Scheinwerfer und der leicht zu entleerende Staubbehälter befreien den Benutzer von lästigen Arbeiten. Außerdem ist der Geräuschpegel bei voller Leistung nur 78 dB(A), so dass man sich keine Sorgen machen muss, Haustiere oder Kinder zu stören.

Eureka steht seit über 100 Jahren an der Spitze der Reinigungsinnovationen und -technologien. Auch in Zukunft wird die Marke den Schwerpunkt auf den technologischen Durchbruch und das Verständnis der Verbraucher für intelligente Reinigungsprodukte legen, mit der Vision, die vielfältigen Anforderungen der Nutzer weltweit zu erfüllen und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1591517/Eureka.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Vivian Liu

86-15862401214