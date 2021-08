Mariahilf: Auch heuer "Outdoor-Sprechstunden" mit BV Rumelhart

Wien (OTS/RK) - Vom neuen Loquaipark bis zur Umgestaltung der Gumpendorfer Straße: Wiens 6. Bezirk Mariahilf setzt auch in diesem Jahr die Tradition der "BV-Sommergespräche" fort. Bezirksvorsteher Markus Rumelhart tourt in der letzten Augustwoche durch die Grätzln im Bezirk und stellt sich in ausgewählten "Outdoor-Sprechstunden" den Wünschen, Ideen, aber auch der Kritik der Anrainerschaft.

"In gemütlicher Atmosphäre" rede es sich leichter, sagt Rumelhart zur Rathauskorrespondenz. Der Vorsteher wolle dabei neue Kontakte knüpfen und sich mit den BezirksbewohnerInnen austauschen. Unterstützung bekommt er dabei von ExpertInnen der Wiener Stadtgärten und dem "Fair-Play-Team" für Jugendarbeit, wie der Bezirk ankündigt.

Termine im August und September

Dienstag, 24.8.2021, 15:30 Uhr, Hubert-Marischka-Park, 6., Stumpergasse 8-12

Dienstag, 24.8.2021, 17:00 Uhr, Minna-Lachs-Park, 6., Mittelgasse 10-12

Mittwoch, 25.8.2021, 15:00 Uhr, Loquaipark (SeniorInnenteil), 6., Loquaiplatz

Mittwoch, 25.8.2021, 16:00 Uhr, Loquaipark (Kinderspielplatz), 6., Loquaiplatz

Montag, 30.8.2021, 15:00 Uhr, Esterhazypark (beim Tischtennis-Tisch)

Montag, 30.8.2021, 17:00 Uhr, Alfred-Grünwald-Park, 6., Linke Wienzeile 24-32

Mittwoch, 1.9.2021, 15:00 Uhr, Fritz-Imhoff-Park, 6. Mollardgasse 91

Mittwoch, 1.9.2021, 17:00 Uhr, Richard-Waldemar-Park, 6., Hofmühlgasse 12

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06112 bzw. E-Mail post @ bv06.wien.gv.at. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse