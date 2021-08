Europa-League-Quali mit Famagusta – Rapid und LASK – Vojvodina live im ORF

Am 12. August ab 18.40 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Langer Fußballabend im ORF: Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gibt es für Rapid nun eine zweite Chance in der Europa-League: In der 3. Quali-Runde treffen die Hütteldorfer dabei in Larnaca auf Anorthosis Famagusta aus Zypern und die Aussichten auf den Aufstieg sind nach dem 3:0-Sieg im Heimspiel gut. ORF 1 überträgt live ab 18.40 Uhr. Kommentator ist Oliver Polzer. Gute Chancen auf den Aufstieg ins Play-off hat auch der LASK, nach dem 1:0 auswärts beim FK Vojvodina können die Linzer ab 20.55 Uhr in ORF 1 alles klarmachen. Kommentator in Klagenfurt ist Michael Roscher. Im Studio analysieren Christian Diendorfer, Herbert Prohaska, Roman Mählich und Helge Payer.

Die TV-Übertragungen werden außerdem als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at