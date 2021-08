Starke Leistung für meinbezirk.at im Juli*

über 15 Mio. Page Impressions mehr im Vergleich zum Vormonat* / Anstieg von rund 250.000 Unique Clients pro Monat auf meinbezirk.at*

Wien (OTS) - Die aktuellen Zahlen der ÖWA Basic Veröffentlichung für die Monatswerte Juli 2021 bestätigen: meinbezirk.at verzeichnet einen deutlichen Anstieg im Bereich der Online-Zugriffe im Vergleich zum Vormonat. 45.197.178 Page Impressions* und 9.441.241 Visits* sind eine höchst erfreuliche Entwicklung und sprechen für die gute Performance des Online-Portals. Auch bei den Unique Clients gibt es einen Anstieg von rund 250.000 auf 3.656.400 im Monat Juli.*

Lokale Berichterstattung ist sehr gefragt

Man erkennt einmal mehr die Relevanz der höchst regionalen Berichterstattung. Die Page Impressions sind um mehr als 15 Mio. im Vergleich zum Vormonat gestiegen.* Das verdeutlicht das große Interesse der Menschen an ihrer direkten, näheren Lebensumgebung. Fakt ist: Die RMA liefern den Menschen Berichterstattung, wo sie zuhause sind.

„ Anhand der ausgewiesenen ÖWA-Zahlen merkt man auch deutlich, dass das Leben in der Umgebung wieder an Fahrt aufgenommen hat und beinahe die gewohnten Abläufe annimmt. Die wiederkehrenden Veranstaltungen, die offene Hotellerie und Gastronomie tragen ihren Teil dazu bei. Wir freuen uns, dass auch unsere Regionautinnen und Regionauten wieder vermehrt Beiträge auf meinbezirk.at posten “, merkt Maria Jelenko-Benedikt, nationale Chefredakteurin der Regionalmedien Austria, an.

Mit ihrem Online-Portal meinbezirk.at liefern die Regionalmedien Austria lokale Nachrichten aus der Umgebung und sind einfach näher dran an den Geschehnissen in den einzelnen Bezirken Österreichs.

*Quelle: ÖWA Basic Juli 2021: Online-Zugriffszahlen für einen durchschnittlichen Monat im Erhebungszeitraum für meinbezirk.at. Page Impressions: 45.197.178; Visits: 9.441.241; Unique Clients: 3.656.400. Vergleich zum Vormonat: ÖWA Basic Juni 2021: Page Impressions: 29.776.931; Visits: 8.854.963; Unique Clients: 3.401.989. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

