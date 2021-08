Sommerkino Laxenburg 2021

Zwischen 13. und 22. August 2021 im Schlosspark Laxenburg

Wien (OTS/RK) - Ab Freitag, 13. August 2021 können sich die Gäste vom Schlosspark Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, wieder auf ein Kinoerlebnis der ganz besonderen Art freuen. Vizebürgermeisterin von Laxenburg, Silvia Wohlfahrt, hat zusammen mit ihrem Team ein tolles Kinoprogramm zusammengestellt und auch den einen oder anderen neuen Kinohit ergattert, nach diesem doch schweren Kinojahr.



„Das Sommerkino im Schlosspark Laxenburg präsentiert auch dieses Jahr ein fantastisches Programm mit sowohl österreichischen als auch internationalen Highlights und hat für jedes Alter und jeden Geschmack den passenden Film im Angebot“, so Sigrid Oblak, Geschäftsführerin der Wien Holding.



Von Seiten der Gastronomie stehen auch heuer wieder der Kaiserbahnhof Laxenburg, das Rathausstüberl, Anna’s Sandwichbar und die beiden Foodtrucks von I Eat Vienna und dem Marktamt Baden ab 18.00 Uhr zur Verfügung. Alle, die zwischen 18.00 und 19.00 Uhr kommen erhalten einen Gastrogutschein im Wert von 3 Euro für Speisen, der am gleichen Tag bis 19.30 Uhr bei den genannten Betrieben einlösbar ist. Es gelten die aktuellen Corona-Sicherheitsbestimmungen!

Die Filme im Überblick:

Yesterday (UK 2019)

Freitag, 13. August





Aladdin (USA 2019)

Samstag, 14. August





Es ist zu deinem Besten (D 2020)

Sonntag, 15. August





Kaviar (Ö 2019)

Montag, 16. August





Mein Liebhaber, der Esel & ich (F 2020)

Dienstag, 17. August





Eine Frau mit berauschenden Talenten (F 2020)

Mittwoch, 18. August

Love Sarah (UK/D 2020)

Donnerstag, 19. August

Grease (USA 1978)

Freitag, 20. August

Cruella (USA 2021)

Samstag, 21. August

Black Widow (USA 2021)

Sonntag, 22. August

Filmbeginn jeweils bei Einbruch der Dunkelheit, ca. 20.15 Uhr am Schlossplatz Laxenburg (Schlossplatz 7-8, 2361 Laxenburg)

Tickets

Der Eintritt kostet 8 Euro pro Person. Tickets gibt es online unter www.laxenburg.at/termine/ oder im Rathaus zu den regulären Öffnungszeiten (Mo, Mi, Do, Fr von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr). Im Bürgerservice sind darüber hinaus auch Wochenkarten für alle zehn Veranstaltungen um 55 Euro erhältlich. Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit, eine Lounge-Garnitur für einen Kinoabend (4 Personen) um 44 Euro zu buchen.

Pressefotos:

Das Foto zur Aussendung ist im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at