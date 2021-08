Radio und TV einfach finden: RTR Medien startet neue, interaktive Landkarte für Antennenempfang in Österreich

https://senderkataster.rtr.at bietet leichte und übersichtliche Abfrage aller Programme, Frequenzen, Senderstandorte und Verbreitungsgebiete

Wien (OTS) - „Finden statt Suchen“ lautet das Motto des völlig neu überarbeiteten, interaktiven Senderkatasters, den der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) unter senderkataster.rtr.at gestartet hat. Mit der einfachen Eingabe einer Postleitzahl oder des Ortsnamens finden NutzerInnen in der interaktiven Landkarte schnell Sendeanlagen mit den darüber verbreiteten Rundfunkangeboten und deren geografische Versorgungsgebiete in ganz Österreich. Aber auch einzelne Programmnamen können gezielt abgefragt werden. Dabei wird über alles informiert, was terrestrisch, also für den Antennenempfang verfügbar ist. Das gilt für TV-Programme über DVB-T und DVB-T2 ebenso wie für alle Radioprogramme zum Empfang über UKW oder das digitale DAB+. Für die Darstellung kann zwischen kartographischer Landkarte oder Luftbild gewechselt werden.

Wie gut ist der Empfang an meinem Standort?

Mit dem Senderkataster der RTR Medien lassen sich nicht nur die Frequenzen und Kanäle verfügbarer oder gesuchter Rundfunkangebote leicht finden, um sie beispielsweise an Empfangsgeräten einzustellen. Ein Klick auf die angezeigten Programmnamen zeigt auch sofort deren Verbreitungsgebiete in roter Einfärbung auf der interaktiven Österreichkarte an. Die zu den Rändern des Empfangsgebietes verblassende Einfärbung informiert darüber, wie stark der Empfang am gewünschten Standort voraussichtlich ist. Die weitgehende Zoom-Funktion der Karte unterstützt den sehr guten Detaileindruck.

Ein „Experten-Modus“ rundet das Angebot des neuen Senderkatasters ab

Interessierte NutzerInnen können im neuen Senderkataster auch den sogenannten Experten-Modus zuschalten, der verfeinerte Such- und Filtermöglichkeiten anhand der Open-Data-Tabelle der Frequenzbücher bereithält. So können detailreiche Zusatzinformationen zu Programmen, Kanälen, Frequenzen und Versorgungsgebieten abgefragt werden, die auch weiterreichende Informationsbedürfnisse eines Fachpublikums bedienen.

Der neue Senderkataster der RTR Medien steht ab sofort unter senderkataster.rtr.at bereit. Die Web-Info der RTR Medien bietet zahlreiche Screenshots des neuen Angebotes zum Download in hoher Auflösung.

Rückfragen & Kontakt:

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

Andreas Kunigk

Pressesprecher RTR Medien und KommAustria

+43 1 58058-168

andreas.kunigk @ rtr.at