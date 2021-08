WINEGG stellt exklusives Wohnprojekt am Währinger Schubertpark fertig

Wien (OTS) - Der Immobilienentwickler WINEGG übergab mit Anfang August die Erstbezugswohnungen in der Schulgasse 59 an ihre Eigentümer. Das Projekt ist, bis auf das Penthouse mit atemberaubenden Panoramablick über den Schubertpark, bereits voll verwertet.

Bodentiefe Fenster und lichtdurchflutete Wohnräume: Der fertiggestellte Wohnbau der WINEGG Realitäten am Währinger Schubertpark stellt eine außergewöhnliche Kombination aus harmonischer Außenarchitektur, erstklassiger Ausstattung und einer urbanen Lage mit Parkblick dar. Die ersten Schlüsselübergaben erfolgten mit Anfang August.

„Wir bedanken uns bei dem Bauunternehmen Hitthaller, sowie bei allen Projektbeteiligten für die planmäßige Fertigstellung trotz turbulenter Zeiten.“ freut sich Hannes Speiser, Prokurist der WINEGG. Bei der Planung des Wohnhauses stand die Lebensqualität der Bewohner im Mittelpunkt. Das Projekt besticht mit einem traumhaften Blick über den Währinger Schubertpark und zeichnet sich nicht nur durch eine ausgezeichnete Mikrolage und Infrastruktur aus, sondern auch durch ein modernes Design und großzügige Freiflächen. „Wir freuen uns sehr, diesen hochwertigen und attraktiven Lebensraum nun an unsere Kunden übergeben zu können“, so Speiser weiter.

Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen verfügen über bodentiefe Holz-Alu-Fenster und eine exklusive Markensanitäreinrichtung. Der edle Eichparkettboden schafft in Verbindung mit der Fußbodenheizung eine echte Wohlfühlatmosphäre. Die 3-Scheiben Isolierverglasung garantiert zudem eine umweltschonende Energiebilanz.

Aktuell steht nur noch das exklusive Penthouse mit einer Wohnfläche von rund 142m² und einem atemberaubenden Panoramablick über Wien Währing zum Verkauf.

Exklusives Wohnen im Währinger Kutschkerviertel

Das Wohnprojekt befindet sich in einer beliebten Lage im 18. Wiener Gemeindebezirk - direkt gegenüber dem Währinger Schubertpark. Besondere Gaumenfreuden bietet der gleich ums Eck angesiedelte bunte, pulsierende Kutschkermarkt. In nur wenigen Gehminuten erreicht man zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel.



Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage sowie eine hochwertige Ausführung und – speziell im Neubau – eine nachhaltige Konzeptionierung, beispielsweise in Form von kompakten, flexiblen Grundrissen.

