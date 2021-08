Resilienz: Der Schlüssel für langfristiges Überleben von Organisationen

TÜV AUSTRIA Fachverlag veröffentlicht „Resilienz – Die organisationale Widerstandskraft" von Alois Schrems

Wien (OTS) - Die neueste Publikation des TÜV AUSTRIA Fachverlags „Resilienz – Die organisationale Widerstandskraft“ zeigt, wie sich Unternehmen auf potenzielle Krisen vorbereiten und diese besser bewältigen können.

Die Kraft von innen

Für Autor und Unternehmensberater Alois Schrems sichert Resilienz nicht nur das langfristige Überleben einer Organisation, sondern hilft auch, neue Chancen am Markt zu entwickeln und zu nutzen. Es handelt sich nicht um ein geschlossenes Modell mit eigener Methodik, vielmehr ist es die Konvergenz bereits bestehender Tools und Methoden mit dem klaren Ziel, die Widerstandskraft zu erhöhen. Welche Normen können herangezogen werden? Wie funktioniert die Implementierung in der Praxis? Welche aktuellen Phänomene gibt es? Anhand dieser Aspekte und zahlreicher Praxisbeispiele werden Nutzen, Bedeutung und praxisorientierte Umsetzung der organisationalen Resilienz leicht verständlich erläutert – auch für Nicht-Experten. Das Buch richtet sich primär an Verantwortliche aus den Bereichen Qualitätsmanagement, Innovation Management und Human Resources und ist speziell für Klein- und Mittelbetriebe ein starker „Powerriegel“.

Das Vorwort stammt von DI Dr. Nicolas Popper, Simulationsforscher an der TU Wien. Herausgeber ist die TÜV AUSTRIA Akademie, Bildungsinstitut der TÜV AUSTRIA Group, Anbieter von Kursen und zertifizierten Lehrgängen in den Bereichen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität. Autor Alois Schrems referiert auf dem TÜV AUSTRIA Qualitätstag am 11.11.2021 in Wien bzw. online. Bereits am 14.9.2021 hält Schrems zu diesem Thema ein eintägiges Seminar.

Resilienz – Die organisationale Widerstandskraft

Resilienz in Unternehmen und Organisationen in der Praxis

Preis: EUR 48,09 (zzgl. USt und Versandkosten), erhältlich im TÜV AUSTRIA Fachverlag | tuvaustria.com/fachverlag

