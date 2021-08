Gemeinsam für mehr Flexibilität: Insurtechs CLARK und Segurio gehen Kooperation in Österreich ein

Wien (ots) - Der digitale Versicherungsmanager CLARK und die digitale Versicherungsplattform Segurio geben ihre Kooperation in Österreich bekannt. Die Zusammenarbeit verbindet vor allem eins: Der gemeinsame Wille Versicherungen flexibler, anschaulicher und individueller zu gestalten - all das digital. Im Rahmen der Kooperation erhalten CLARK-Kunden die Möglichkeit, Wertgegenstände, die ihnen besonders am Herzen liegen, individuell und flexibel abzusichern.

Versichern, was lieb und wichtig ist

Bereits im Frühjahr zeigte eine bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmanagers CLARK, dass die Absicherung persönlicher Lieblingsstücke voll im Trend liegt: Wertgegenstände, die sowohl materiell als auch ideell einen besonderen Wert haben, wie beispielsweise Antiquitäten (20 Prozent), Schmuck (17 Prozent) und Kunst (14 Prozent), würden die Studienteilnehmer:innen am ehesten versichern [1].

Genau hier trifft das Insutech Segurio mit seinem Angebot den Zeitgeist: Liebgewonnene Gegenstände - ob Handtasche, Uhr oder Handy - können flexibel online versichert und verwaltet werden. Bei Segurio gilt der sogenannte All-Gefahrenschutz bzw. All-Risk-Deckung, bei dem bis auf explizite Ausschlüsse alles versichert ist. Versichert wird nach einem vereinbarten Wert ohne Zeitwert-Abzüge und ohne Selbstbehalt im Schadenfall. Zudem haben Kunden ein monatliches Kündigungsrecht.

"Diese Flexibilität schätzen auch unsere CLARK-Kunden, die es gewöhnt sind direkt in unserer App all ihre Versicherungen digital und papierlos zu managen", so Dr. Philip Steiner, Geschäftsführer von CLARK Österreich. "Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass noch mehr Schmuckstücke in Österreich den Schutz erhalten, den sie verdienen." Ab sofort steht das Angebot von Segurio allen CLARK-Kunden in Österreich direkt in der CLARK-App zur Verfügung.

Über CLARK

Der führende Versicherungsmanager CLARK bietet seinen Kund:innen die Möglichkeit, all ihre Versicherungen digital über nur eine App zu verwalten, zu vergleichen und zu verbessern. Mehr als 400.000 Kund:innen nutzen in Deutschland und Österreich bereits CLARKs intelligente Algorithmen und individuelle Expert:innenberatung.

Über Segurio

Segurio wurde von Nina Gscheider und Franz Ihm 2018 in Wien gegründet. Unser Ziel ist es Kunden eine einfache und flexible Versicherung anzubieten. Den Segurio Service gibt es bereits in 16 europäischen Ländern und das Unternehmen wächst stetig weiter.

[1] Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1005 Personen zwischen dem 31.03. und 05.04.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

